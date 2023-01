La Once de España premia al Hospital San Juan de Dios de Bormujos

El premio mayor del sorteo en juego consistió en €1.9m y se otorgó en el marco de una serie de reconocimientos dedicados a los principales hospitales nacionales.

España.- En este arranque de año, la Once destinó su premio mayor al Hospital San Juan de Dios de Bormujos. Es que, en esta institución fue donde se efectuó la venta de la serie ganadora por €500.000 del sorteo realizado el pasado 12 de enero. En la oportunidad, además, hubo en juego otros 41 cupones con €35.000.

La lotería española busca año a año acompañar y brindar mayores oportunidades a personas con discapacidad visual, invitándolas a formar parte de su equipo y apoyando iniciativas vinculadas con la causa. En este caso, la vendedora afortunada fue María José de la Rosa, afiliada a la Once desde 1996.

Luego de la noticia afirmó: “Estoy que no me lo creo, que haya dado el premio con una serie completa”. Tras vender 42 de los 50 cupones en el stand que suelen frecuentar tanto personal de salud como familiares de los pacientes, indicó que ya es “la quinta o la sexta ocasión” que el premio es entregado a uno de sus clientes.

“Quiero que se lo haya dado a gente necesitada de verdad, porque tengo clientes que les hace mucha falta, y hasta me ruegan que les dé un premio. Estoy muy orgullosa y feliz de haber dado tanta fortuna, y más en estos tiempos, porque hay mucha gente que está trabajando y depende del sueldo del día y te dice que no tiene nada para echar el día, y me compran el cupón antes que desayunar”.

El sorteo a favor del Hospital Obispo Polanco de Teruel ocurrió en el marco de una serie dedicada a los hospitales españoles más destacados, con la misión de reconocer su esfuerzo, entrega y profesionalidad de la mano de su lema principal “Tú eres importante”.

Más sobre los cupones de la ONCE

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Los cupones se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.