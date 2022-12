La ONCE alcanza los 100.000 servicios prestados a personas ciegas

La lotería emitió 5 millones de cupones a fin de conmemorar el Día Internacional del Voluntariado.

España.- El Servicio de Voluntariado de la ONCE terminará este 2022 superando la cifra de los 100.000 servicios prestados a personas ciegas o con discapacidad visual afiliadas a la Organización. Así lo informaron desde la entidad.

Además, de acuerdo a lo comunicado, entre enero y octubre se había atendido a 6.154 personas afiliadas, lo que supone un 16,14 por ciento de incremento respecto al mismo periodo del año anterior y casi dos puntos más sobre todos los atendidos en 2021.

En este marco y con motivo del Día Internacional del Voluntariado, celebrado ayer, lunes 5 de diciembre, la ONCE diseñó su cupón diario con el lema ‘Hazte voluntario, cuida el mundo’. El coordinador general del Servicio de Voluntariado de la ONCE, José Ángel Barazal, explicó: “La evolución en los últimos años ha sido muy creciente ya que hemos pasado de prestar unos 50.000 servicios y llegar solamente a un 4 por ciento de afiliados a sobrepasar los 100.000 servicios y estar por encima del 10 por ciento de población afiliada”.

Ver también: Se definieron las elecciones en ONCE

Actualmente, la ONCE cuenta con 3.050 personas voluntarias de la propia organización y de 79 entidades colaboradoras. Entre ellas figuran Cruz Roja, Grandes Amigos o Fundación ONCE. Para hacer voluntariado en la ONCE no se exige ningún perfil determinado ni es necesaria formación específica ni experiencia previa. Cualquier persona mayor de 18 años que quiera dedicar su tiempo a esta labor social, puede hacer voluntariado.

Plan de Voluntariado específico

En la actualidad, los más de 3.000 voluntarios de la ONCE llevan a cabo su labor a través de diferentes programas de voluntariado. Estos son:

Programa de acompañamiento , para atender a quienes no poseen un grado de autonomía personal suficiente y no disponen de personas para acompañar en tareas cotidianas como visitas médicas, compras.

, para atender a quienes no poseen un grado de autonomía personal suficiente y no disponen de personas para acompañar en tareas cotidianas como visitas médicas, compras. Programa acceso a la información , con el que se da apoyo a personas con dificultades de acceso a la información a través de las herramientas tecnológica y/o informáticas existentes. Incluso para leer cartas y/o otra documentación.

, con el que se da apoyo a personas con dificultades de acceso a la información a través de las herramientas tecnológica y/o informáticas existentes. Incluso para leer cartas y/o otra documentación. Programa deportivo , para facilitar la promoción deportiva de base, individual o grupal de los afiliados.

, para facilitar la promoción deportiva de base, individual o grupal de los afiliados. Programa cultural-recreativo , para hacer accesible la cultura y el ocio a las personas afiliadas, facilitando la participación de las mismas.

, para hacer accesible la cultura y el ocio a las personas afiliadas, facilitando la participación de las mismas. Programa de Difusión-Tutorización , para facilitar a nuevos voluntarios el conocimiento necesario para esta acción.

, para facilitar a nuevos voluntarios el conocimiento necesario para esta acción. Programa de Voluntariado Internacional, que extiende estas iniciativas a personas ciegas y con discapacidad visual grave de otros países.

Ver también: La ONCE cerró un acuerdo para facilitar la operativa de los vendedores de lotería