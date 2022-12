La ONCE celebró su 84 cumpleaños en España

La ONCE entregó Є1.4m euros con el cupón del 13 de diciembre.

El primer sorteo de la lotería la ONCE fue realizado en 1939 y fue conocido como Cupón Pro-ciegos.

España.- La ONCE se vistió de gala para su 84° aniversario. La lotería con fines sociales repartió Є1.435.000 con su Cupón Diario del martes 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, entre afortunados de Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Los sorteos de la ONCE engloban las diversas loterías con los que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) financia parcialmente su labor social. El más conocido y longevo de ellos es el sorteo de la ONCE, estrenado en 1939, y el que durante muchas décadas fue conocido como Cupón Pro-ciegos. En aquella época, se hacía un sorteo independiente para cada provincia española

Sin embargo, a partir de 2004, la ONCE empezó a diversificarse y a lanzar una amplia gama de sorteos diferentes. Entre ellos figuran Sorteo Combo, Súper ONCE, y Las Rascas. Así, intentó competir con la gama que ya tenía Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Los premiados de esta edición

De acuerdo a lo comunicado, en Úbeda (Jaén), el vendedor Antonio Sola vendió 10 cupones premiados con Є35.000 euros. Se da la circunstancia de que Sola, que es afiliado a la ONCE con sordoceguera, hace menos de tres meses ya dio otros Є250.000 con el Cuponazo.

Otros Є560.000 fueron a la Comunidad Valenciana, de las manos de los vendedores de la ONCE Nicolás Agustín Ortíz Amores, que repartió Є350.000 en Paterna (Valencia), y de Rubén Pérez Pereto, que dejó Є210.000 en la localidad alicantina de Denia.

Por su parte, el vendedor Francisco Javier Montero Montero llevó la suerte a la localidad cacereña de Alcántara, repartiendo Є350.000 entre sus clientes. Suerte que también se detuvo en Gijón (Asturias), gracias al vendedor Julio Marcos Modino, quien repartió entre sus clientes Є175.000.

En total, fueron Є1.4m euros con este cupón de 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía y efeméride del nacimiento de la ONCE. El objetivo era animar a toda la sociedad a unirse a la ‘Generación Inclusión’, la generación más inclusiva de la historia, que hemos impulsado entre todos y todas.

Más sobre los cupones de la ONCE

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de Є500.000 al número más la serie, y 49 premios de Є35.000 a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de Є250 a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de Є25 en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (Є6), y reintegro de Є2 a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son comercializados por los más de 19.000 vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde el sitio web, y en establecimientos colaboradores autorizados.