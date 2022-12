Se definieron las elecciones en ONCE

Categórico triunfo de Unión Progresista, que logró más del 97 por ciento de los votos en una jornada que tuvo un alto nivel de participación.

España.- El Consejo General de ONCE, la organización que busca mejorar la calidad de vida de personas no videntes, informó que Unión Progresista (UP) ganó las décimo segundas elecciones para renovar los 17 Consejos Territoriales (uno por Comunidad Autónoma), y el Consejo General de la organización.

Las elecciones se desarrollaron ayer, 1° de diciembre, y tuvieron un índice de participación del 66,17 por ciento, casi 10 puntos más que la edición pasada de 2018.

El padrón estuvo conformado por 66.291 personas afiliadas a la ONCE, de las cuales 43.867 ejercieron su derecho sobre un total de 183 mesas repartidas por todas las Comunidades Autónomas.

UP obtuvo el 97,82 por ciento del voto emitido, logrando un aumento de 5.727 apoyos respecto de la edición anterior.

La ONCE culmina así su 12° convocatoria de elecciones a Consejo General, en las que se eligieron 111 consejeros y consejeras territoriales, repartidos por todas las Comunidades Autónomas. El Consejo General, máximo órgano de la Organización, estará formado por 11 miembros.

Toda la información referida al proceso electoral y el procedimiento y ejercicio del voto ha sido totalmente accesible a personas con discapacidad visual, para garantizar así la confidencialidad del voto y la participación en el proceso.

Vale recordar que las primeras votaciones tuvieron lugar en enero de 1982. Desde entonces, cada cuatro años se celebran elecciones para que las personas ciegas ejerzan su derecho de participación en el gobierno y la gestión de la ONCE, recogido en sus Estatutos (aprobados por la Administración y publicados en el BOE).