La Lotería de Córdoba presentó un nuevo juego

La innovadora propuesta de la lotería cordobesa se llama “70/30”.

Argentina.- La Lotería de Córdoba anunció el lanzamiento de su nuevo juego, “70/30”, que ya está disponible en todas las agencias de la lotería. Según informaron desde la entidad, el valor del billete es de AR$1.200 (USD1.1).

Este nuevo entretenimiento se sorteará a partir del 1° de febrero, todos los sábados a las 21.30h. Se podrá seguir desde el salón de sorteos o vía streaming por los canales digitales de la Lotería de Córdoba (Facebook, YouTube y Twitch). 70/30 tiene un pozo asegurado de AR$70m (USD67.342).

Más información:

Siempre Sale: AR$1m (USD9.620)

Número de Billete: 2 Extracciones de AR$300.000 (USD288) cada una

Valor del Billete: AR$1.200

Ver también: Juego online en Córdoba: la capital prohíbe la publicidad en ámbitos municipales

Juego responsable

La Lotería de Córdoba anunció su participación en “Gift Responsibly”, una campaña mundial del National Council on Problem Gambling (NCPG – Consejo Nacional sobre Problemas de Juego de Estados Unidos) apoyada por la North American Association of State and Provincial Lotteries (NASPL – Asociación Norteamericana de Loterías Estatales y Provinciales) y potenciada por la World Lottery Association (WLA).

Desde la lotería cordobesa aseguraron que esta participación reafirma su compromiso con la comunidad para proteger a niños, niñas y adolescentes de la provincia. “Este esfuerzo une a la Lotería de Córdoba a más de 64 loterías y 87 organizaciones comunitarias de todo el mundo con el objetivo de informar y concientizar acerca de los riesgos de los juegos de apuestas en menores de edad”, explicaron desde la entidad.