“Gift Responsibly»: de qué se trata la campaña mundial sobre juego responsable a la que se sumó la Lotería de Córdoba

“Gift Responsibly” es una campaña mundial del National Council on Problem Gambling.

La iniciativa global “Gift Responsibly» fue creada por el National Council on Problem Gambling con el objetivo de concienciar sobre la importancia del juego responsable.

Argentina.- La Lotería de Córdoba anunció su participación en “Gift Responsibly”, una campaña mundial del National Council on Problem Gambling (NCPG – Consejo Nacional sobre Problemas de Juego de Estados Unidos) apoyada por la North American Association of State and Provincial Lotteries (NASPL – Asociación Norteamericana de Loterías Estatales y Provinciales) y potenciada por la World Lottery Association (WLA).

Desde la lotería cordobesa aseguraron que esta participación reafirma su compromiso con la comunidad para proteger a niños, niñas y adolescentes de la provincia. “Este esfuerzo une a la Lotería de Córdoba a más de 64 loterías y 87 organizaciones comunitarias de todo el mundo con el objetivo de informar y concientizar acerca de los riesgos de los juegos de apuestas en menores de edad”, explicaron desde la entidad.

Keith Whyte, director ejecutivo de NCPG, dijo luego de la adhesión de la lotería: “Los riesgos a largo plazo asociados con la exposición de los menores a los juegos de azar no pueden subestimarse” y agregó: “Aplaudimos a la Lotería de Córdoba por su compromiso en crear conciencia sobre los riesgos del juego para jóvenes y por educar a la comunidad sobre que las apuestas no son apropiadas para niños y adolescentes”.

Por su parte, David Urreta, presidente de la Lotería de Córdoba, declaró: “Las investigaciones demuestran que cuanto más temprano es el contacto con el juego de apuestas, mayor es la probabilidad de desarrollar problemas relacionados en el futuro. La exposición a estas actividades suele ocurrir a través de adultos que desconocen los riesgos que representan para los menores. Por ello, desde que asumimos en Lotería de Córdoba hemos trabajado arduamente para prevenir la participación de menores en las apuestas”.

Urreta también destacó otras iniciativas clave llevadas a cabo desde la entidad como las charlas y talleres ofrecidos a estudiantes, profesionales y docentes de la provincia desde el Departamento de Juego Responsable; la campaña “Ayudanos a cuidar a tus hij@s”, que promueve herramientas como aplicaciones para bloquear el acceso a sitios de apuestas; y la colaboración con el Ministerio Público Fiscal en la lucha contra el juego ilegal.

“Es un honor que nuestro esfuerzo diario sea reconocido al sumarnos a esta campaña global”, concluyó Urreta.

Fundada a principios de la década del 2000, la campaña “Gift Responsibly” trabaja para concientizar al público sobre los riesgos del juego en jóvenes. A través de alianzas con loterías y otras organizaciones, la campaña educa a las comunidades sobre los peligros del juego en niños.La campaña es promovida por el NCPG y cuenta con el apoyo de NASPL.

La campaña “Gift Responsibly” busca generar conciencia sobre la importancia de proteger a las poblaciones más vulnerables, promoviendo que los juegos de azar sean considerados una forma de entretenimiento exclusivamente para adultos y nunca un regalo para menores de edad.