La Justicia de Brasil rechazó el pedido para reducir las suspensiones a los jugadores implicados en la Operación Maximum II

Los deportistas habían pedido que se reduzcan las suspensiones a cambio de una suma económica.

Brasil.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD), José Perdiz, rechazó el pedido de conversión de sentencias para cuatro jugadores. Igor Cariús, Eduardo Bauermann, Alef Manga y Vítor Mendes, sancionados por participación en esquemas de apuestas deportivas, no podrán sustituir los días restantes de condena con el pago de la canasta básica alimentaria.

“El Pleno celebró una sesión administrativa por la mañana antes de que comenzáramos y decidió que no habrá conversiones de penalizaciones por cuestiones relacionadas con la manipulación de partidos. El Pleno se reunió y discutió cuestiones de internacionalización de sentencias, cuestiones de posible incumplimiento del impago de multas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la decisión del Pleno. Todo el tema llevó al Pleno a decidir administrativamente que aquí no habrá conversiones durante este período en relación con los deportistas condenados por manipulación”, afirmó el presidente de la Corte.

Los cuatro jugadores formaron parte del grupo de deportistas que fueron hallados culpables de amaño de partidos vinculados a las apuestas deportivas en el marco de la investigación penal conocida como Operación Maximum II o Penalidad Máxima II.

En octubre de 2023, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) sancionó a nueve jugadores por manipulación de resultados en partidos de fútbol en 2022. Los deportistas fueron sancionados con distintas penas, las que van desde los 360 ​​días a hasta los 720 días, por los interventores de última instancia de la Justicia Deportiva.

La 2° Comisión Disciplinaria había ya sancionado a los jugadores en una sesión desarrollada en agosto, aunque seis partes recurrentes interpusieron un recurso de apelación. En esa primera instancia, también tres jugadores habían sido absueltos: Sidcley Ferreira Pereira, ex de Cuiabá-MT; Jesús Emiliano Trindade Flores, ex de Coritiba-PR; y Pedro Henrique Azevedo Pereira, ex de Athletico Paranaense-PR.

Las sanciones a los jugadores fueron las siguientes:

Nino Paraíba, deportista de Paysandú-PA; sancionado con 720 días y una multa de R$ 100.000

Bryan, deportista profesional cuyo último club en Brasil fue el Athletico Paranaense-PR; 360 días y R$ 50 mil

Diego Porfírio, atleta guaraní, eliminación y multa de R$ 60.000

Alef Manga, atleta de Coritiba-PR; 360 días y multa de R$ 50.000

Vitor Mendes, deportista del Atlético Mineiro-MG; 720 días y multa de R$ 70.000

Sávio Alves, deportista profesional cuyo último club en Brasil fue el Goiás-GO; 360 días y R$ 30 mil

Thonny Anderson, atleta de ABC-RN; multa de R$ 40 mil

Dadá Belmonte, deportista del América-MG; 600 días y multa de R$ 70.000

Igor Cárius, deportista de Sport-PE; R$ 360 días y R$ 40 mil

Estos jugadores se sumaron a los 11 que habían sido suspendidos en una primera instancia: