Operación Máximum II: TSJD reiteró la sanción contra nueve futbolistas

Tras un recurso de apelación, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva revisó los casos y sostuvo las penas, por manipulación de apuestas deportivas.

Brasil.- Las investigaciones sobre futbolistas implicados en el caso conocido como Operación Máximum II sigue su curso. Y de la mano también, el establecimiento de sanciones por su participación en un esquema de manipulación de apuestas deportivas.

En esa línea, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) sancionó a nueve jugadores por manipulación de resultados en partidos de fútbol en 2022. Los deportistas fueron sancionados con distintas penas, las que van desde los 360 ​​días a hasta los 720 días, por los interventores de última instancia de la Justicia Deportiva.

La 2° Comisión Disciplinaria había ya sancionado a los jugadores en una sesión desarrollada en agosto, aunque seis partes recurrentes interpusieron un recurso de apelación. En esa primera instancia, también tres jugadores habían sido absueltos: Sidcley Ferreira Pereira, ex de Cuiabá-MT; Jesús Emiliano Trindade Flores, ex de Coritiba-PR; y Pedro Henrique Azevedo Pereira, ex de Athletico Paranaense-PR.

Ahora, por caso, y tras la nueva sesión, al jugador Diego Porfírio, se le aumentó la pena. Fue eliminado del fútbol y deberá pagar una multa de R$ 60.000. El jugador confesó haber recibido R$ 50.000 por recibir una tarjeta amarilla en un partido y, según la denuncia, actuó como intermediario y captó a Alef Manga para el grupo de apostadores.

Tras la sentencia, los auditores decidieron solicitar a la Confederación Brasileña del Fútbol una prórroga internacional de la decisión.

“Ante el escenario actual, esta decisión debe abordar también el alcance de la sanción deportiva aplicada a los denunciados. A pesar de que estamos ante infracciones disciplinarias cometidas, procesadas y juzgadas en territorio nacional, la gravedad de los hechos narrados corroboró la solicitud del Código Disciplinario de la FIFA“, explicó el interventor Paulo Feuz, relator del proceso.

Las sanciones a los jugadores fueron las siguientes:

Nino Paraíba, deportista de Paysandú-PA; sancionado con 720 días y una multa de R$ 100.000

Bryan, deportista profesional cuyo último club en Brasil fue el Athletico Paranaense-PR; 360 días y R$ 50 mil

Diego Porfírio, atleta guaraní, eliminación y multa de R$ 60.000

Alef Manga, atleta de Coritiba-PR; 360 días y multa de R$ 50.000

Vitor Mendes, deportista del Atlético Mineiro-MG; 720 días y multa de R$ 70.000

Sávio Alves, deportista profesional cuyo último club en Brasil fue el Goiás-GO; 360 días y R$ 30 mil

Thonny Anderson, atleta de ABC-RN; multa de R$ 40 mil

Dadá Belmonte, deportista del América-MG; 600 días y multa de R$ 70.000

Igor Cárius, deportista de Sport-PE; R$ 360 días y R$ 40 mil

La denuncia se basó en las pruebas recogidas por el Ministerio Público de Goiás, que impulsa la investigación. Cabe recordar que, recientemente, la 4° Comisión Disciplinaria del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) había recibido a otros ocho jugadores acusados en la investigación impulsada por el Ministerio Público de Goiás (MPGO). Y todos ellos habían recibido diferentes sanciones por su participación en un esquema de arreglo de partidos.