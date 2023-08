Diputados chilenos solicitan una comisión para fiscalizar a la ANFP y sus vínculos con casas de apuestas

Se trata de una Comisión Especial Investigadora impulsada por tres parlamentarios.

Chile.- Los vínculos comerciales entre los clubes chilenos y las casas de apuestas deportivas llevan un tiempo bajo la lupa. Es que, mientras en el Congreso avanza el proyecto de ley que busca prohibir su publicidad en eventos deportivos y en clubes, y en los tribunales investigan qué hay detrás de los contratos que están vigentes, los diputados también encaran estrategias para transparentar esos vínculos.

El diputado Jaime Mulet, junto a la diputada Marisela Santibáñez y el diputado Andrés Giordano, solicitarán una comisión encargada de fiscalizar los actos del Gobierno realizados por los órganos del Estado que tengan relación con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la suscripción de contratos de publicidad con “plataformas de apuestas en línea ilegales”.

La comisión también deberá investigar si estos órganos públicos adoptaron las medidas recomendadas en el Informe CEI de 2018 en relación con las obligaciones de fiscalización sobre dicho organismo y analizar qué medidas concretas adoptaron en relación a los hechos irregulares descritos en la presente solicitud, tales como “contratos dobles” en clubes de fútbol, irregularidades de arbitrajes , despido de árbitros, entre otras.

Andrés Giordano, uno de los impulsores de la propuesta, sostuvo ante el medio local U de Chile: “Hoy día no existe un ente que pueda fiscalizar como corresponde a una entidad privada como es la ANFP”, razón por la que explicó que “queremos presentar una Comisión Especial Investigadora, entendiendo las limitaciones que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas para fiscalizar a los organismos del Estado, en este caso el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Justicia, que puedan de una u otra manera también tener cierto grado de responsabilidad, acción, actuar u omisión también respecto a los actos que conocemos de la ANFP”.

Por su parte, Mulet indicó que “hoy día a la ANFP no la controla nadie. Y creo que una de las cosas que hay que tener claras es que no es la primera vez que esta Cámara de Diputados puede constatar aquello. Por ejemplo, el año 2018 hubo una comisión investigadora que tuvo una serie de conclusiones. Importantes conclusiones respecto de las cuales se le hicieron una serie de propuestas a la propia ANFP, para que se modernice, se transparente, para que vaya terminando con la opacidad y no se ha avanzado en nada”.

Mulet precisó además que “hay tres proyectos y, curiosamente, en el Senado no se avanza. Uno de ellos, el que modifica la ley de sociedades anónimas, otro el que establece la incompatibilidad entre dirigente de la Federación de Fútbol de Chile y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. También, aprobado por esta Cámara hace más de tres o cuatro años”.

A eso sumó “otro proyecto, el que establece algún otro tipo de restricciones y ordena a la comisión del mercado financiero analizar a la ANFP para introducirle mayores niveles de fiscalización; fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahí está durmiendo en el Senado”.

La investigación de la Justicia

Recientemente se conoció que el ministro de Justicia, Luis Cordero, aludió concretamente a las indagatorias abiertas por la cartera que dirige en relación a los vínculos entre la ANFP y las casas de apuestas.

“El ministerio de Justicia tiene una investigación abierta por el caso de la ANFP. Esta debiera ser como la tercera investigación y fiscalización que se realiza. No ha sido fácil en el pasado”, dijo Cordero en radio ADN y agregó: “En algún momento, el departamento de personalidad jurídica quiso hacer una fiscalización presencial, a la cual la ANFP se opuso, pero finalmente se accedió”.

El ministro también dejó en claro que la naturaleza de esas gestiones estaba relacionada con la suscripción de contratos con esas firmas. Antes, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y el diputado Jaime Mulet habían anunciado medidas para la fiscalización de la actividad.

En efecto, la ANFP, mediante una comunicación formal dirigida a Carlos Aguilar, jefe del Departamento de Personas Jurídicas del ministerio, firmada por Sandra Kemp, secretaria ejecutiva del organismo que rige al fútbol nacional, contestó cada una de las aprensiones. El comunicado que comparten desde el medio local La Tercera está fechado el 27 de septiembre de 2022, pero se conoce recién ahora.

En la respuesta, la ANFP enumera una serie de argumentos que apuntan a demostrar su preocupación por garantizar la transparencia de la actividad y a defender los vínculos con las casas de apuestas. “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional hace presente el trabajo que se ha venido desarrollando, orientado a fortalecer la cultura del control y del compliance en el órgano rector del fútbol chileno, con el objetivo de seguir avanzando en transparencia y profesionalización de esta actividad”, enfatiza.

Respecto del asunto específico, en Quilín mencionan la comparecencia de Pablo Milad en la sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, donde dio explicaciones. Ante los parlamentarios, Milad fijó la posición institucional: “En dicha oportunidad, el Presidente Milad expresó ante los integrantes de la Comisión que la publicidad de plataformas de apuestas en línea no se encuentra prohibida por la legislación chilena”.

“De hecho, en diversas oportunidades a lo largo de la historia del balompié nacional, empresas de juegos de azar han sido auspiciadores de los torneos organizados por la ANFP tal como sucedió con el Sistema de Pronósticos Deportivos Polla Gol, el cual dio su nombre a la Copa Chile (“Copa Polla Gol”) entre los años 1979 y 1986. Es más, dichos juegos dieron origen a la denominación del campeonato de “Primera B” entre los años 2015-2018 producto del sistema de apuestas “Loto”, auspiciando además numerosos equipos de fútbol por parte de la Lotería de Concepción así como Casinos de Juego normados en la ley Nº 19.995 en un pasado reciente”, recuerda la comunicación.

En el plano específico, defendió la relación. “Los juegos de azar desde hace varias décadas auspician el fútbol nacional y el deporte local, la ANFP considera que las Plataformas de Apuestas on line desarrollan una actividad que no está prohibida y que ciertamente podría requerir de una mayor y mejor regulación. El Presidente Milad añadió que hay que situarse en la época que se está enfrentando. Durante la pandemia -producto del cierre de los estadios y del aumento en los costos a consecuencia de los protocolos sanitarios- los clubes de fútbol sufrieron millonarias pérdidas económicas, como la gran mayoría de las actividades que se desarrollan en nuestro país, llevando a estos últimos a un estado de precariedad económica”, se cita como explicación, a modo de contexto.

De todas formas, según el documento, Milad valoró que se busque regular la situación y señaló que, como representante de la ANFP, le parece positivo que el Congreso Nacional inicie un proceso legislativo que regularice el funcionamiento de las apuestas en línea.

“Respecto del régimen legal vigente en Chile en relación con la celebración de contratos de publicidad de plataformas o sitios de apuestas en línea, cabe reiterar ante lo expuesto erróneamente por el documento al cual estamos dando respuesta, que no existe prohibición alguna que impida la celebración del mismo. Lo anterior, toda vez que si este tipo de publicidad se encontrase prohibida, el proyecto de ley en actual tramitación legislativa sería redundante e innecesario”, refuerza, líneas después, la nota firmada por Kemp.