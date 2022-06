Juego online en Córdoba: los sectores opositores a la medida insisten en impedir su llegada

Dos de los principales abanderados de la cruzada contra la llegada del juego online a la provincia, Juan Pablo Quinteros y Munir Bracco, se mantienen firmes en su postura.

Argentina.- Luego de que 11 concejales opositores realizaran esta semana una presentación en la Justicia para que se expida sobre la aplicación del juego online en la capital de Córdoba, los impulsores de la medida insisten sobre su postura para impedir la llegada de esa modalidad de juego a la ciudad.

Representantes de los bloques Córdoba Cambia, UCR, Encuentro Vecinal Córdoba, Radical Evolución y de Vamos Córdoba, que ya habían expresado su rechazo a la ley provincial sancionada en diciembre, publicaron el texto en el que piden que “se fije la fecha de audiencia para que la Provincia manifieste si va a seguir adelante con la licitación en la ciudad y para que el Municipio fije una postura respecto de su citación al juicio”.

Luego de la presentación judicial, Juan Pablo Quinteros, de Encuentro Vecinal Córdoba, el principal opositor a la implementación del juego online en la capital cordobesa, dijo en un medio local: “Consideramos que había que había que presentar una ordenanza prohibiendo una modalidad que no está prevista en la reglamentación actual que es el Código de Espectáculos Públicos. El mismo plantea que el juego está prohibido en la ciudad, en los espacios públicos físicos. Nosotros teníamos que responder con un marco legal básicamente por esta tradición de más de dos décadas de decirle que no al juego”.

En ese sentido, el edil agregó: “Agotamos todas las vías políticas. El Concejo Deliberante tiene cláusula de mayoría automática con lo cual siempre que te levantan la mano en el recinto son más, con lo cual las vas a perder siempre. En comisión funciona de la misma manera (…). Vamos a un juez que diga claramente si la ordenanza actual alcanza para prohibir el juego o si hay que hacer una ordenanza autónoma”.

Por su parte, el padre Munir Bracco, titular de la Pastoral Social, otro de los abanderados contra el juego, también volvió a hablar acerca de la ley: “El Estado debe velar por los ciudadanos más vulnerables, no puede exprimir la fragilidad, por el contrario, debe prevenir y ayudar. No dimensionan el daño”, señaló Bracco. El Padre recordó su participación en la Legislatura cuando se trató el tema: “Se opusieron los legisladores opositores, el COMIPAZ, todos los credos, las organizaciones sociales, los vecinos y las asociaciones de ludopatía, entonces no se escuchó a la ciudadanía. Da tristeza”.

La nota de prensa enviada por los ediles que se presentaron ante la Justicia reza: “El objeto de la presente acción declarativa de certeza es hacer cesar la falta de certeza e incertidumbre respecto a la aplicación de la Ley 10.793 (juego online) reglamentada mediante decreto 460/2022 en el ámbito de la ciudad de Córdoba, y declare su inaplicabilidad en dicho ámbito”.

“Hemos pedido que venga el municipio al juicio y que se fije una audiencia de conciliación. Si van o no a la audiencia y la postura que asuman dejará bien en claro a los cordobeses si Martín Llaryora y Juan Schiaretti le quieren imponer el juego online a los vecinos de la ciudad. Tendrán que fijar postura porque nuestra acción se funda en la Carta Orgánica, en una histórica postura que mantuvo la ciudad respecto al juego, la que ha sido ratificada incluso por el viceintendente y concejales oficialistas en manifestaciones públicas”, remarcaron los ediles.

Licitación en marcha

En mayo, la Lotería de Córdoba abrió el llamado a licitación pública nacional e internacional para el otorgamiento de hasta 10 licencias para la organización y explotación de la actividad mencionada.

Sin embargo, el cronograma fue prorrogado. La fecha de presentación de ofertas (sobres 1 y 2) y la apertura del primer sobre de la licitación será el 5 de agosto. La apertura del sobre 2, en tanto, será el 19 de agosto.

Inicialmente, la presentación de las ofertas estaba prevista para el 5 de julio. Mientras que la segunda apertura de sobres estaba estipulada para el 19 de julio.