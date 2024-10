Innovación e inspiración: el paso de Merkur Group por G2E Las Vegas

La empresa celebra una exitosa aparición en la feria comercial de Las Vegas.

Comunicado de prensa.- Como centro global de la industria del juego, Las Vegas una vez más brindó el escenario perfecto para mostrar las últimas innovaciones y tendencias en la Global Gaming Expo (G2E). Del 8 al 10 de octubre, alrededor de 350 actores de la industria de más de 100 países se reunieron en «The Venetian Expo» para presentar sus últimas soluciones de productos a los entusiastas de los juegos de todo el mundo. Como una de las pocas empresas alemanas, Merkur Group también estuvo presente en la metrópoli del juego para mostrar su impresionante cartera de productos al público especializado en comercio internacional en una plataforma de exposición de 625 metros cuadrados.

Jürgen Stühmeyer, miembro de la Junta Directiva de Merkur Sales, dijo: “El mercado latinoamericano del juego, a pesar de enfrentar importantes desafíos regulatorios, sigue siendo un pilar crucial de nuestra red de distribución internacional. G2E, como una de las ferias comerciales emblemáticas más importantes de la industria, proporciona el lugar ideal para presentar nuestra gama de productos con visión de futuro y entablar un diálogo significativo con nuestros clientes latinoamericanos”.

Y agregó: «Además, la exposición ofrece un enorme potencial para aumentar la visibilidad del logotipo del sol de Merkur en los mercados internacionales, fortaleciendo así aún más la marca más allá de las fronteras de Europa».

Jürgen Stühmeyer, miembro del consejo directivo de Merkur Sales.

El foco principal de la exhibición de productos de Merkur Gaming fue Linked Progressive Jackpot Systems, el cual tiene una demanda particular en la industria global. El experto en juegos alemán presentó dos nuevos sistemas: Link Wave y Clash Link, los cuales rápidamente se convirtieron en los favoritos del público en la exposición. Estos sistemas de jackpot se destacan gracias a sus interesantes características, que hacen que la experiencia de juego sea aún más emocionante y diversa. La nueva familia de armarios Mod Ex también atrajo mucha atención. Los visitantes quedaron particularmente impresionados por la modularidad del gabinete, que permite a los clientes configurar su dispositivo preferido con una variedad de opciones de monitor, cuerpo y base.

Por primera vez, Merkur Group se presentó en G2E con sus socios estratégicos Gaming Arts y Spintec en un stand compartido.

Como es tradición, varias otras filiales del grupo alemán Merkur viajaron a «la ciudad del pecado» para mostrar sus carteras diversas y con visión de futuro. Los especialistas en manejo de efectivo de GeWeTe demostraron una vez más los puntos fuertes de su gama de productos versátil y de alto rendimiento, que permite una gestión de efectivo fácil y eficiente en los lugares de juego. Además, la filial británica Bede Gaming presentó sus soluciones flexibles de iGaming, mientras que edict egaming captó la atención de los asistentes con su enfoque único para la agregación de juegos. Por primera vez, los dos socios estratégicos Spintec y Gaming Arts también se unieron al stand de Merkur, mejorando la experiencia de la feria con sus innovadoras carteras de juegos.

Athanasios «Sakis» Isaakidis, director ejecutivo internacional de Merkur Gaming, dijo: “G2E 2024 ha superado nuestras expectativas en todos los sentidos. El nuevo concepto de stand, que incluye una superficie más grande y nuevos elementos de diseño elegantes, obtuvo una gran aprobación. Gracias a nuestra excelente línea de productos, en particular los sistemas Linked Progressive Jackpot Link Wave y Clash Link, así como la familia de gabinetes Mod Ex, pudimos impresionar a los visitantes no solo con nuestra presentación estética sino también con nuestros productos innovadores”.

Y agregó: «Los debates fructíferos y prometedores resultantes nos dejan con una perspectiva positiva sobre la feria y confianza en el futuro».