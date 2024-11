Qué dijo el subsecretario de Turismo de Uruguay sobre el nuevo plazo de la licitación del Hotel Casino Carmelo

Remo Monzeglio habló en exclusiva con Focus Gaming News: la baja de un grupo inversor, el interés de uno nuevo, cómo influyeron las elecciones en el proceso y por qué es importante el proyecto de juego online para atraer inversores.

Uruguay.- Se atraviesan momentos de incertidumbre en Carmelo luego de que se extendiera nuevamente la fecha de cierre de recepción de ofertas en el marco del llamado a licitación para operar el Hotel Casino Carmelo.

Se conoció que el grupo inversor que en agosto había adquirido el pliego que habilitaba la presentación de un proyecto dentro del plazo que vencía ayer, 28 de noviembre, se bajó de la convocatoria.

Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo de Uruguay, habló en exclusiva con Focus Gaming News y detalló que este grupo, que había mantenido una reunión con él en Buenos Aires, había mostrado un interés muy firme en el llamado.

“Mandaron ejecutivos en helicóptero a visitar el lugar, contrataron arquitectos de Carmelo, un estudio de abogados de Uruguay y comenzaron a elaborar el proyecto”, explicó Monzeglio y agregó: “Hasta la semana pasada estuvieron en permanente contacto con nosotros, el 24 de noviembre llamaron para hacer preguntas específicas sobre la presentación, pero el día martes 26 de noviembre a la tarde recibo un llamado en el cual me manifestaron que el grupo al final no se iba a presentar”.

Sin embargo, el funcionario reveló que hay otro grupo inversor que se podría sumar a la contienda por el pliego. “Cuatro semanas atrás, un grupo que no se había enterado del llamado a licitación se puso en contacto conmigo y me plantearon el interés de participar, les expliqué que el llamado estaba en un proceso avanzado y que un grupo había comprado el pliego y tenía el proyecto listo, y ellos solo tenían 20 días para comprar el pliego y armar el proyecto, pero les dije que en caso de que no se recibieran ofertas, seguiríamos ampliando el plazo”, detalló Monzeglio.

Y agregó: “Cuando recibí el llamado de que el otro grupo no iba a presentar el proyecto, automáticamente ampliamos el plazo hasta el 10 de enero, en principio, y me comuniqué con este grupo para avisarles que pueden evaluar presentarse. Mandaron una carta de intención manifestando su deseo de tener el manejo de un hotel con casino en Uruguay”.

Por otra parte, Monzeglio hizo alusión a algunos puntos que podrían haber demorado el proyecto. Por un lado, explicó que en estos momentos la situación de los nuevos casinos apunta fundamentalmente a ver si algún día tienen la posibilidad de acceder al juego online: “En Uruguay, el día que se legalice el juego online van a poder acceder a una licencia aquellos que tienen un casino físico, ahí radica el interés que demostraron a lo largo de estos cuatro años”. Cabe recordar que el proyecto que legalizaría el juego online sigue demorado en Diputados.

Asimismo, el funcionario hizo un punto para reconocer que otro hecho que sucedió el pasado fin de semana que no se puede soslayar son las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Yamandú Orsi, el candidato opositor: “Cualquier proceso electoral genera un parate, genera incertidumbre, cautela, por eso hemos alargado el plazo”, dijo Monzeglio y agregó que hubieran preferido que los plazos se hubieran dado antes de las elecciones, pero “los plazos no son antojadizos,” afirmó.

Por último, el subsecretario de Turismo de Uruguay hizo hincapié en que estos 10 grupos que a lo largo de estos cuatro años han manifestado su interés en operar el hotel y casino, vienen golpeados por la pandemia.

“En lo que a mi respecta, hasta el último día que esté la posibilidad de sacar adelante este proyecto creo que debemos seguir insistiendo, lo peor que podemos hacer es no hacer nada”, enfatizó Monzeglio quien aseguró que le ha “puesto el alma” a este proyecto porque su interés es que Carmelo tenga un hotel de categoría internacional y dar fuentes de trabajo.

El pliego

El llamado incluye la venta de dos padrones, pertenecientes al Ministerio de Turismo y en los que se ubica el hotel, y la concesión de la explotación de juegos de azar por 20 años renovables por el mismo plazo.

La enajenación está condicionada a la construcción, culminación y puesta en funcionamiento de un hotel de cinco estrellas, mientras que la licencia del casino implica el pago de un canon anual, compuesto por un porcentaje de los ingresos brutos.

El precio base de venta de los inmuebles padrones N° 2.682 y N° 2.683 de la ciudad de Carmelo (que constan de aproximadamente 10.459 m2) será de 14.020.078 Unidades Indexadas (USD2.126.720). Cabe destacar que dicho monto se convertirá a pesos uruguayos a cotización del día anterior a la celebración de la escritura pública por la cual se vaya a efectuar la transferencia del dominio.

Las bases de la contratación podrán consultarse en la página web www.comprasestatales.gub.uy y adquirirse hasta 48 horas previas al acto de apertura de ofertas al precio de USD10.000 mediante un trámite online.