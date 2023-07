Giovanni Ferraro, Play’n GO: “Tenemos el claro objetivo de establecer nuevas asociaciones”

Giovanni Ferraro, que cuenta con una carrera de casi dos décadas en la industria del juego, nos habla de su papel y sus objetivos en Play’n GO.

Entrevista.- Giovanni Ferraro, responsable regional de ventas en Europa Central y Occidental de Play’n GO, nos expone los objetivos a corto y largo plazo de la empresa, basados en la nueva estructura.

¿Puede hablarnos de su experiencia y de su papel en Play’n GO?

Arranqué en el área de ventas y comercial en el igaming en 2006, más precisamente en el poker online. A partir de ahí, trabajé en una serie de verticales, incluyendo plataformas de gestión de cuentas de jugadores y marcas blancas de casino. Mi carrera aquí en Play’n GO comenzó ocupándome de varios territorios y mercados con licencia en toda Europa, con el claro objetivo de establecer nuevas asociaciones que sean mutuamente beneficiosas para impulsar el crecimiento.

Recientemente hemos hecho un cambio organizativo en Play’n GO, donde ahora podemos centrarnos mucho más en cada cliente y cada mercado, con equipos regionales dedicados. Mi función consiste en dirigir los mercados regulados de Europa Occidental y Central, así como los Casinos Sociales, con un equipo especializado en ventas y gestión de cuentas. Esto seguirá evolucionando con la incorporación de apoyo de marketing que proporcionará a nuestros clientes una experiencia inigualable.

Europa Occidental y Central es una gran región tanto geográficamente como en términos de tamaño del mercado de igaming – ¿qué jurisdicciones están incluidas en la nueva configuración comercial de Play’n GO y cómo les dará prioridad?

Efectivamente, es una gran región. En Play’n GO, esta región incluye Alemania, Países Bajos, Grecia, Bélgica, Suiza, República Checa y Croacia, así como Austria y Hungría, donde solo hay un número limitado de licencias. La prioridad en todos los casos es asegurarnos de que nos hemos tomado el tiempo necesario para conocer y comprender realmente a todos y cada uno de los operadores, y cuáles son sus necesidades y factores clave de éxito, para poder abordar cada uno de ellos individualmente.

Se trata de una visión de crecimiento a largo plazo y, como uno de los proveedores más importantes para cada uno de nuestros clientes, sólo podemos mejorar nuestras asociaciones adoptando un enfoque más centrado y localizado, que ofrezca no sólo un gran producto, sino también el mejor compromiso con el cliente.

¿Qué importancia tienen para Play’n GO mercados como Alemania y los Países Bajos, que han vuelto a regularse recientemente, y cómo afronta Play’n GO el panorama cada vez más estricto de ambos países?

Sin duda, ambos son mercados muy importantes. No solo para Play’n GO, sino también para la industria en general. Como tales, ambos mercados son bastante influyentes en términos de enfoque de la regulación. Siempre hemos aceptado la regulación y ahora tenemos licencias y certificaciones en más de 25 jurisdicciones, así que ya no nos sorprenden muchas cosas cuando se trata de medidas continuas y crecientes para ayudar a mantener la seguridad de los jugadores.

“Tenemos licencias y certificaciones en más de 25 jurisdicciones”. Giovanni Ferraro, responsable de ventas regionales en Europa Central y Occidental de Play’n GO.

Estamos bien posicionados para hacer frente a cualquier cambio que se produzca, tanto desde el punto de vista tecnológico como de producto. Nuestra elección desde hace algún tiempo ha sido centrarnos en el valor del entretenimiento de los juegos ante todo, por lo que independientemente de las restricciones que se impongan, los jugadores de Alemania y los Países Bajos (y de cualquier otro mercado regulado, debo añadir) pueden tener una gran experiencia con nuestros juegos.

Hemos observado que Grecia es una gran fuente de tráfico para el sitio web principal de Play’n GO, ¿es esto un reflejo de la situación comercial sobre el terreno? En su opinión, ¿a qué se debe esta fuerte posición en Grecia?

Sin duda refleja la situación sobre el terreno, sí. Tanto los operadores como los jugadores han aceptado plenamente nuestra capacidad para producir juegos entretenidos con un alto valor de producción. Esto, unido a la variedad de formatos y características de los juegos, ha demostrado ser una combinación de éxito.

Por ejemplo, Gerard’s Gambit, destinado a educar a nuevos jugadores que quizá nunca hayan jugado a tragamonedas, está funcionando de maravilla. Esto, combinado con algunos de los clásicos que hemos creado, como la serie de juegos Dead o Tome of Madness, son los favoritos de los jugadores.

¿Cómo se presenta el futuro del sector en Europa Central y Occidental?

Al igual que en otros mercados regulados de Europa, existe un “golpe” a corto y medio plazo, relacionado con las restricciones de cada mercado, ya sean límites a las apuestas o a los depósitos, o restricciones a la publicidad. Además, se necesitan más inversiones para cumplir esas mismas restricciones, por lo que el impacto es doble.

Creo que también seguiremos viendo más fusiones y adquisiciones, ya que las empresas buscan consolidar el mercado, ganar cuota de mercado y encontrar sinergias para reducir costes. Los operadores sin licencia irán desapareciendo a medida que se imponga la regulación, y las grandes marcas internacionales y los operadores locales dominarán sus respectivos mercados, como hemos visto en los Países Bajos, por ejemplo.

En general, creo que las perspectivas a largo plazo son positivas para quienes sepan adaptarse a la normativa del mercado. Si se dispone de la capacidad y la inversión adecuadas, y se puede destacar entre la multitud con un producto y un servicio de calidad, el sector seguirá creciendo a largo plazo, y usted crecerá con él.

Mercados como los Países Bajos, y especialmente Alemania, están aún en pañales, y una vez que el nuevo régimen haya tenido tiempo de establecerse, resultará beneficioso para proveedores, operadores y jugadores por igual.