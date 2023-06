Play’n GO lanzó el slot game Sparky & Shortz Hidden Joules

Play'n GO sigue enfocado en crear juegos emocionantes.

Los adorables robots de Play’n GO están de regreso y completamente cargados para aventurarse a una nueva cuadrícula en cascada.

Comunicado de prensa.- Play’n GO presentó un nuevo juego de tragamonedas de cuadrícula en cascada. Se trata de Sparky & Shortz Hidden Joules.

Como secuela de su popular título Sparky & Shortz, Play’n GO ofrece una nueva aventura con estos extravagantes robots en su búsqueda por salvar otro planeta. Los jugadores ayudarán a estos droides a crear combinaciones ganadoras en la cuadrícula, mientras salvan especies en peligro de extinción y recolectan tantos recursos valiosos como sea posible.

Al crear estas combinaciones ganadoras durante el juego base, la cuadrícula de 7×7 continuará en cascada a medida que cada combinación desaparezca de la cuadrícula. Esto llenará continuamente el Boost Meter en el costado de los carretes, lo que aumentará el valor del Win Multiplier. Esto aumenta el potencial de grandes ganancias para los jugadores.

Además de las funciones Boost Meter y Win Multiplier, los jugadores también podrán desbloquear cuatro Feature Wilds diferentes. Estos se ganan cuando un símbolo Wild ayuda a crear una combinación ganadora.

Ver también: Magnus Olsson, CCO de Play’n GO: “Lo que falta en las estrategias de retención de hoy es un énfasis en la calidad del contenido”

Estos comodines destacados incluyen megasímbolos que se agregan, así como comodines aleatorios que se agregan en la cuadrícula. Si los jugadores reúnen cuatro cargos de la recolección de cuatro Feature Wilds, Sparky se activará y se convertirá en Wild Sparky, un símbolo de comodín 2×2, y saltará a la cuadrícula él mismo.

Play’n GO se enfoca en crear juegos emocionantes, junto con personajes y diseños atractivos. Una forma en que esto se logra es a través de la inversión en IPs de Play’n GO mediante el desarrollo de la tradición y la expansión de títulos populares. IPs como Sparky & Shortz y la popular serie Book of Dead son ejemplos perfectos de esto.

A los fanáticos de Sparky & Shortz de Play’n GO, así como de sus otras tragamonedas estelares de ciencia ficción, les encantará regresar al mundo de Sparky & Shortz Hidden Joules para una nueva aventura cósmica.

Ver también: Play’n GO cierra una nueva asociación con Madlord

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “En Play’n GO, muchos de nosotros somos grandes amantes del género de ciencia ficción, y crear juegos ambientados en planetas distantes o entre las mismas estrellas es un verdadero placer para nuestro equipo. Saber que muchos de nuestros fanáticos también comparten este amor por el más allá y disfrutan profundizar en estos juegos nos anima a crear algunas aventuras emocionantes”.

Y añadió: “Sparky & Shortz Hidden Joules trae a los jugadores de vuelta a la compañía de estos encantadores robots y aumenta el voltaje con algunos emocionantes Feature Wilds. ¡Mientras los jugadores observan la cuadrícula en cascada y crean combinaciones ganadoras, la emoción seguirá llegando, lo que lo convierte en una experiencia electrizante!”