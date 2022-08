FIFA 23 mantendrá las loot boxes en el modo Ultimate Team

Al mismo tiempo que diferentes gobiernos buscan regular las cajas de recompensas, Electronic Arts confirmó que estas estarán presentes en la última versión de FIFA, su famoso videojuego de futbol.

Luego de confirmar que la nueva edición del FIFA 23 mantendrá algunas características de los videojuegos previos de la saga, como las loot boxes o cajas de botín, en el modo Ultimate Team, la empresa desarrolladora de videojuegos, Electronic Arts, salió a atajar una serie de reclamos.

Las loot boxes fueron criticadas por investigadores en los últimos años, debido a su vínculo con los juegos de azar. También fueron cuestionadas por los jugadores, por permitir pagar para ganar en modos competitivos.

“Creemos de todo corazón que Ultimate Team y los FUT Packs, que han sido parte del juego durante más de una década, son una parte de FIFA que los jugadores adoran: a los fanáticos les encanta que el juego refleje la emoción y la estrategia del mundo real de construir y administrar un escuadrón. Dar a los jugadores la opción de gastar si quieren es justo”, se lee en la declaración de la empresa.

El mes pasado, el gobierno del Reino Unido no terminó por tomar medidas sobre las loot boxes, a pesar de descubrir que los jugadores que las compran tienen “más probabilidades de experimentar daños relacionados con el juego, la salud mental, las finanzas y los problemas relacionados con el juego”. En cambio, el Gobierno dijo que no considera que las cajas de recompensa sean lo mismo que los juegos de azar y, como resultado, no realizará cambios en la ley correspondiente.

Si bien el Gobierno pidió protecciones más estrictas en toda la industria e insistió en que “no dudará en considerar la legislación si las empresas no toman las medidas necesarias para mantener seguros a los jugadores“, su decisión sobre las cajas de recompensa contrasta con la de varios países europeos, que las han incluido bajo sus leyes de juego.

Asimismo, el Ministerio de Consumo de España, que tiene como titular a Alberto Garzón, realizó un llamado a consulta pública del Anteproyecto de Ley por el que se busca regular los mecanismos aleatorios de recompensa. Se trata de una iniciativa que data desde la previa de la pandemia, aunque todavía no vio la luz.

De acuerdo con la cartera, el objetivo es establecer un marco regulatorio específico que “tenga en cuenta, por un lado, su conexión con los juegos de azar y, por otro, la singularidad del sector económico de actividad en el que esos mecanismos se desenvuelven”.

Entre los países que ya restringieron las loot boxes se listan Países Bajos y Bélgica.