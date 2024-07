Estudio revela que los brasileños priorizan apuestas en detrimento de gastos esenciales

Así lo concluyó el informe realizado por la Sociedad Brasileña de Retail y Consumo.

Brasil.- Un estudio de la Sociedad Brasileña de Retail y Consumo (SBVC) reveló que los consumidores en Brasil están reduciendo sus gastos en áreas como ropa, supermercados y viajes para optar cada vez más por invertir en apuestas deportivas. Según la investigación, esta tendencia está motivada por la idea de obtener ganancias rápidas a través de las apuestas.

Según el estudio, aproximadamente el 64 por ciento de los encuestados utilizan sus ingresos principales para apostar.

Una encuesta de AGP Pesquisas para SBVC, realizada entre abril y mayo de este año con 1,337 consumidores brasileños, descubrió que el 38 por ciento de la población practica apuestas deportivas en línea. El público es mayoritariamente masculino (58 por ciento), de clase media (54 por ciento), joven (44 por ciento tienen entre 18 y 34 años) y concentrado en la región Sudeste (50 por ciento).

La investigación mostró que la mayoría (51 por ciento) juega al menos una vez por semana, y el 49 por ciento está jugando más este año en comparación con el año pasado. Cerca del 64 por ciento de los encuestados utilizan sus ingresos principales para apostar, y el 63 por ciento informó haberse sentido perjudicado por ser usuarios de apuestas deportivas.

Entre los jugadores, el estudio indica que una parte significativa ha priorizado las apuestas en línea en detrimento de otros gastos esenciales: el 23 por ciento ha dejado de comprar ropa, el 19 por ciento no ha adquirido productos de supermercado, el 19 por ciento ha renunciado a viajes, el 15 por ciento ha dejado de comer fuera de casa, el 14 por ciento no ha comprado productos de higiene y belleza, el 11 por ciento no ha adquirido medicamentos o servicios de salud, y otro 11 por ciento ha dejado de pagar facturas básicas como agua, luz y gas.