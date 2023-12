España: se aprobaron las enmiendas que modifican la Ley del Juego de Valencia

El oficialismo valenciano logró aprobar la ley de Medidas Fiscales que incluía las reformas a la norma que rige el funcionamiento de la industria del juego en toda la Comunidad.

España.- Vox y el Partido Popular (PP) hicieron gala de su mayoría parlamentaria para lograr aprobar la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Comunidad Valenciana. Esta reforma incluía la modificación a la Ley del Juego de Valencia, aprobada en 2020 y que ahora quedará fuera de vigencia tras la aprobación de las dos enmiendas propuestas por la coalición gobernante.

Desde que la anterior gestión a cargo de la comunidad promulgara la ley, la misma fue objetada por diversos actores del sector. Desde empresarios hasta los propios apostadores, las voces en contra de la norma fueron acumulándose a lo largo de estos cuatro años. Tras el cambio en el Poder Ejecutivo, las dos enmiendas comenzaron a tomar forma y ayer, a pesar del rechazo de la ahora oposición, fueron aprobadas dentro de un combo de normas que buscar aliviar la presión fiscal para los empresarios valencianos.

En concreto, las dos enmiendas presentadas por el Partido Popular y Vox apuntan a reducir las restricciones para lograr autorizaciones de locales y máquinas. Por ejemplo, los salones de juegos y locales específicos de apuestas podrán renovar sus licencias aunque estén a menos de 850 metros de un centro educativo y además podrán situarse en “espacios vulnerables”, contrariamente a lo que dicta la actual ley. Estos establecimientos y los bingos no tendrán que estar separados un mínimo de 500 metros de distancia entre ellos.

Esta cuestión estaba prohibida en la norma que elaboró el Botànic la legislatura pasada y ahora PP y Vox eliminan este punto para “garantizar la seguridad jurídica” ante la posibilidad de denuncias de las empresas.

La segunda enmienda dice: “Por un periodo máximo de cinco años se establece la suspensión de nuevas autorizaciones de establecimientos de juegos, excluidos a los que se refieren las letras d) y f) del apartado tercero del artículo 45 de esta ley”. Es decir, que se permiten las autorizaciones de los “salones recreativos” (letra d) y de “otros locales habilitados para la instalación de máquinas de juego” (letra f). Se continúa con la suspensión de cinco años desde la entrada en vigor de la ley de nuevas autorizaciones de explotación de “máquinas de tipo b o recreativas con premio”, las conocidas popularmente como tragamonedas, pero se incluye una salvedad sobre aquellas “máquina averiadas u obsoletas” que podrán ser sustituidas por una nueva durante su periodo de vigencia.

El portavoz del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Miguel Barrachina, ha destacado que las dos formaciones que componen el ejecutivo autonómico hayan sido capaces de “traer con absoluta normalidad, en tiempo y forma” esta norma mientras que hace un año, cuando gobernaba la izquierda, “todavía había batalla interna”. “Aquí no ha habido ningún problema”, ha insitido Barrachina quien ha destacado que esta ley permitirá “acabar con el infierno fiscal”. Por su parte, el nuevo síndic de Vox, José María Llanos, ha calificado la norma como “el mejor proyecto que se podía presentar”. “Frente al sectarismo del Botànic, este proyecto reduce impuestos y piensa en la ciudadanía y no en sus intereses partidistas”, ha sentenciado.

Ver también: España: UTSAJU denuncia la criminalización de su trabajo

Durante la ponencia en el Poder Ejecutivo, la Universitat de València, a partir de su representante en la Comisión del Juego, Mariano Chóliz, de la Facultad de Psicología, ha presentado un escrito en la cámara reclamando que no se aprueben estas modificaciones. “Estas enmiendas no sólo no están justificadas, sino que son perjudiciales para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en términos de prevención del juego patológico”, “no se sabe a qué obedecen, ni de qué forma mejoran” la ley y suponen, según señala, “un retroceso en términos de salud pública”. Sin embargo, el PP y Vox hicieron prevalecer su mayoría parlamentaria.