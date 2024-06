¿En qué consiste el nuevo proyecto para regular la publicidad de las casas de apuestas que está en tratamiento en la Legislatura bonaerense?

El diputado de Unión por la Patria, Carlos Puglelli, es autor de otra propuesta que está en trámite en el parlamento.

Argentina.- El diputado bonaerense del Unión por la Patria, Carlos Puglelli, presentó un proyecto de ley para prohibir la publicidad de apuestas online dirigidas a menores de edad. En concreto, la iniciativa del legislador massista busca que las publicidades de empresas de apuestas online no estén destinadas a menores de edad, que no cuenten con adolescentes como protagonistas, que no sugieran que la actividad ludópata mejora el rendimiento físico y/o intelectual de las personas, y que la difusión en medios audiovisuales solo podrá realizarse durante el horario de protección al menor.

“Uno ve que hay determinadas problemáticas que sufren nuestros vecinos, docentes y padres que ven como muchos chicos en horario escolar están con el teléfono apostando. Nosotros queremos modificar la Ley 15.079, que es la que regula el juego en línea, para prohibir la difusión hacia menores de edad y establecer que las plataformas de apuestas online tengan mecanismos para evitar que menores de edad accedan”, explicó Puglelli en diálogo con el medio Diputados Buenos Aires.

A su vez, el diputado agregó: “Ese tipo de publicidades llegan en todo horario y en muchos casos apunta al público joven, buscamos poner condiciones en esas herramientas de difusión porque de alguna manera se incentiva la imagen positiva del que apuesta. Si bien la ley prohíbe el acceso de menores, no brinda herramientas sobre la comunicación y la publicidad de apuestas, que tienen un sentido de involucrar a todas las edades”.

Justamente, otro de los puntos del proyecto que ingresó recientemente a la Legislatura bonaerense establece que toda aquella persona física y/o jurídica que difunda publicidad de apuestas online en la provincia de Buenos Aires debe presentar “planes y abordajes de estrategias para prevenir y asistir a la población sobre el uso responsable del juego”.

“La publicidad y promoción de los juegos de azar y apuestas deberá contener entre sus anuncios un cartel preventivo que advierta a la sociedad los daños vinculados a dicha temática, que deberá contener la siguiente leyenda: ‘Prohibido el juego a menores de edad’, pudiendo la autoridad de aplicación, establecer frases similares o análogas según corresponda”, explicó Puglelli.

El proyecto de Puglelli, se suma a la lista de iniciativas orientadas a la problemática presentadas en los últimos días en la Legislatura bonaerense, entre las que se destaca el proyecto para regular los juegos en línea, del diputado radical Julio Pasqualín y la de crear una línea telefónica gratuita para las víctimas, de Silvina Vaccarezza.

Además, las diputadas Maricel Etchecoin y Romina Braga presentaron pedidos de informes al Instituto de Lotería y Casinos (IPLyC) para que el Gobierno de cuenta de las medidas que está llevando a cabo para combatir la ludopatía online.

En tanto, desde la Legislatura bonaerense se presentaron proyectos para restringir el acceso a las apuestas online en menores de edad, de los senadores opositores Agustín Máspoli y Lorena Mandagarán; para prevenir la ludopatía en jóvenes, de la legisladora peronista de la Cámara alta Laura Clark; y para modificar la ley de juego vigente, de la dirigente del bloque PRO Libertad, Abigail Gómez.