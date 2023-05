Empleados de la Lotería de Córdoba reclaman una suba salarial

Los trabajadores protestaron frente a la sede central en la capital provincial.

Argentina.- En la mañana de ayer, martes 16 de mayo, el personal de la Lotería de Córdoba desarrolló nuevas asambleas, en el marco de una serie de demandas laborales dirigidas a la conducción de la entidad.

Los trabajadores salieron a la calle y encabezaron una protesta en la sede céntrica, ubicada en la capital de la provincia.

María Noel Tapia, secretaria Adjunta de la Unión de Empleados de Lotería, Casinos, Bingos y Juegos de Azar de Córdoba (UEL), quien dirige el reclamo junto al secretario General, Roberto Medina, habló con el medio local La Nueva Mañana y explicó que desde hace varias semanas exigen que la Lotería convoque a una audiencia para poder tratar la equiparación salarial.

En ese sentido, la representante gremial dijo: “Existe una gran brecha salarial. Hoy en Lotería hay 75 personas a quienes se les ha reconocido la condición de bancarios, pero somos cerca de 400 empleados. Hay auxiliares que cobran mucho más que un jefe, lo que genera una gran disparidad de salarios”.

Asimismo, subrayó que tampoco la Lotería ha dado respuestas sobre la petición de apertura de paritarias. “Hace semanas que estamos instando al diálogo”, remarcó.

Por otro lado, Tapia explicó que a raíz de este conflicto, en un contexto de asambleas recurrentes del personal, el sorteo del Plan Primer Paso (PPP) debió realizarse en Casa de Gobierno por los ruidos en el edificio y que hay sorteos que se debieron diferir y realizarse en las loterías de Santa Fe y Córdoba.

“La respuesta la tiene que dar el presidente de la Lotería, Héctor Trivillin“, sostuvo Tapia, quien adelantó que seguirán las asambleas hasta que se establezca el diálogo.

Por su parte, el secretario General de la Unión de Empleados de Lotería dialogó con La Mañana del C y dio más detalles de la problemática: “Estamos en mayo y todavía no han pactado una actualización salarial para este año. Agotamos todas las instancias pero todavía no hemos sido convocados”, aseguró el delegado Roberto Medina.

Desde la Lotería emitieron un comunicado a raíz de las protestas que dice: “Lotería de Córdoba S.E. realizó a sus empleados la misma propuesta salarial que ya aceptaron las demás reparticiones públicas provinciales”.

A su vez, señalaron que ahora toca esperar la respuesta de los trabajadores para ver si aceptan o no la nueva propuesta.

Por otra parte, el comunicado dice: “Se informa que están asegurados todos los sorteos de Lotería y Quiniela de Córdoba en los horarios habituales” e indicaron además que también “se realiza con normalidad la efectivización de los pagos de los premios a los apostadores y agencieros”.

