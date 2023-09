El presidente de Coljuegos advirtió sobre el impacto de las denuncias de arreglo de partidos en el fútbol colombiano

Marco Emilio Hincapié señaló que se investigan patrocinios irregulares de equipos del torneo colombiano y que de comprobarse irregularidades se deberá investigar a fondo.

Colombia.- Varios clubes están siendo investigados en Colombia ante “alertas” por posible arreglo de partidos, en un capitulo más de una práctica que salpica a otras ligas de Sudamérica, aseguró Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, el ente rector del fútbol colombiano.

Tras esta acusación, Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, dialogó con el medio local El Espectador y afirmó que desde la entidad que regula los juegos de azar en el país han “estado muy atentos al tema. Digamos que esta situación se escapa del radar de Coljuegos”.

“Nosotros tenemos aprobadas por el Estado 16 empresas de apuestas en línea deportivas que permanentemente están reportando a nuestros operadores los resultados de esos eventos, los recaudos y los pagos a los apostadores. Esos aportes de apuestas en línea le representan al país COP280.000m (USD72m), que son destinados al sector salud”, agregó.

Para Hincapié, “lo que estaría pasando es que se están haciendo arreglos por debajo de la mesa para amañar partidos, situación que nos tiene preocupados, porque eso afectaría el libre albedrío y cómo se vienen desarrollando voluntariamente las apuestas de cada uno de los ciudadanos por internet”.

“Se debe ir al fondo del asunto, se debe buscar quiénes son los promotores que contactan a los jugadores para amañar el tema de orientar esas encuestas, porque los que resultarían afectados realmente serían las casas de apuestas y los apostadores”, afirmó.

En mayo de este año el entrenador de Boca Juniors de Cali, Alejandro Guerrero, reclamó sin presentar pruebas que en la segunda división había amaño de partidos, una denuncia que fue desestimada por la Dimayor.

Estas alertas, habían motivado incluso un comunicado desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) planteando la necesidad de que se investiguen todas las denuncias y se esclarezcan las acusaciones.

Sin embargo, las denuncias volvieron a tomar fuerza luego de que se produjeran una serie de resultados abultados que levantaron sospechas. Los juegos entre Junior Barranquilla (7) vs. Unión Magdalena (1), Atlético Nacional (5) vs. La Equidad (0), Alianza Petrolera (1) vs. Junior de Barranquilla (5) y América de Cali (5) vs. Boyacá Chicó (0) son los que encendieron las alarmas por posibles amaños en el fútbol colombiano.

El titular de Coljuegos fue enfático al aclarar que ninguna denuncia ha sido presentada en la entidad que el preside, aunque aclaró que sí hubo presentaciones por otros motivos. “Hay quejas relacionadas con el patrocinio en camisetas deportivas por operadores que no tienen el permiso de funcionar en Colombia. El caso en particular es el de Atlético Bucaramanga (el equipo es patrocinado por la casa de apuestas maltesa Marsbet)”.

“Estamos solicitando a la Dimayor y a las diferentes instancias del Ministerio del Deporte para que se proceda conforme, porque Coljuegos sancionará aquellas situaciones en donde no se esté cumpliendo la ley. Planeamos tener una reunión con la Dimayor y los presidentes de los equipos para que tengan claridad que nosotros no vamos a permitir que haya otros casos como el de Bucaramanga”, comentó.

Por último, Hincapié destacó que “si llega a existir un indicio la Dimayor debe ir hasta el fondo e intervenir de alguna manera”.

