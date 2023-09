Clubes de fútbol en Colombia bajo investigación por posible arreglo de partidos

El presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, reconoció que existieron alertas por amaños de resultados que están siendo seguidas de cerca por la Justicia.

Colombia.- Varios clubes están siendo investigados en Colombia ante “alertas” por posible arreglo de partidos, en un capitulo más de una práctica que salpica a otras ligas de Sudamérica, aseguró Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, el ente rector del fútbol colombiano.

“Hemos tenido alertas sobre partidos del torneo de la B y donde se han tomado acciones de iniciar procesos de investigación”, dijo el jefe de la Dimayor en una entrevista con la revista Semana.

Jaramillo no especificó cuáles clubes están bajo la lupa ni a qué partidos se refiere, pero aseguró que existe un convenio con la Fiscalía para indagar y “poder tomar decisiones que eviten este tipo de conductas”.

El fútbol “se contamina y no es lo ideal”, añadió el responsable de la primera y segunda divisiones del fútbol colombiano, ambas patrocinadas por una casa de apuestas.

Algunos duelos han motivado sospechas de corrupción. En 2021, el Unión Magdalena consiguió el ascenso tras ganar un partido en el que los defensores de Llaneros FC se quedaron quietos en algunas jugadas e incluso se quitaban para darle paso a los delanteros.

En mayo de este año el entrenador de Boca Juniors de Cali, Alejandro Guerrero, reclamó sin presentar pruebas que en la segunda división había amaño de partidos, una denuncia que fue desestimada por la Dimayor.

Estas alertas, habían motivado incluso un comunicado desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) planteando la necesidad de que se investiguen todas las denuncias y se esclarezcan las acusaciones.

Sin embargo, en las últimas horas las denuncias volvieron a tomar fuerza luego de que se produjeran una serie de resultados abultados que levantaron sospechas. Los juegos entre Junior Barranquilla (7) vs. Unión Magdalena (1), Atlético Nacional (5) vs. La Equidad (0), Alianza Petrolera (1) vs. Junior de Barranquilla (5) y América de Cali (5) vs. Boyacá Chicó (0) son los que encendieron las alarmas por posibles amaños en el fútbol colombiano.

Uno de los que comenzó a sembrar dudas sobre los últimos resultados del fútbol colombiano fue Iván Mejía, periodista deportivo, quien por medio de sus redes sociales lanzó un fuerte dardo sobre la posibilidad de ‘amaños’ en el fútbol colombiano.

“El Fútbol Colombiano y una tendencia muy rara” y escribió: “Hmmm, desconfía y acertaréis!!”, aseguró el reconocido periodista en su cuenta de X (antiguamente llamada Twitter) y el cual fue acompañado con la foto de los resultados de los mencionados partidos. Varios internautas se sumaron a las sospechas que se convirtió en uno de los principales tópicos de discusión en redes sociales de Colombia.

Consultado acerca de si esta situación se debía a la presencia en el país de las casas de apuestas deportivas, Jaramillo fue tajante: “Todo ese tema de las apuestas está autorizado por la ley, está regulado y genera además una cantidad de recursos para la salud”.

“La responsabilidad de las casas es clara, el trabajo es permanente con la Dimayor, los patrocinadores y otras casas de apuestas. Nosotros como institución capacitamos desde el punto de vista integridad, jurídico con el convenio de la Fiscalía sobre las alertas para ejecutar los proyectos”, indicó.

De esta manera, el titular de Dimayor indicó que la problemática está siendo investigada y confía en que se podrá esclarecer lo acontecido antes de que la situación se agudice.

Ver también: Bolivia: convocan a una reunión para analizar la vuelta del fútbol profesional tras las denuncias por arreglo de partidos