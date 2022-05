Son 53 máquinas que permiten una mayor experiencia de entretenimiento a los visitantes.

Argentina.- El Hipódromo de Palermo sigue sumando atracciones para potenciar la experiencia de entretenimiento a sus visitantes. Luego de la disputa del Gran Premio República Argentina del último fin de semana, autoridades del clásico predio hípíco anunciaron que incorporaron 53 máquinas tragamonedas a su casino.

Son tres nuevos modelos de slot (Empress of the Pyramids, Emperor´s China y The Great Conqueror), que ofrecen a los apostadores la posibilidad de elegir el valor del crédito, que va desde los 10 centavos a 1 peso de moneda local.

Cada una posee un pozo progresivo que parte desde los $5 mil, al que se suman distintos premios extra como vueltas gratuitas. Además, todas comparten un pozo progresivo grupal, llamado “Grand Jackpot”, que parte desde $100 mil.

Los organizadores aseguraron que “este nuevo juego se suma a la mejor diversión que brinda el Hipódromo de Palermo para seguir disfrutando en un ambiente seguro, con una alta calidad de servicio, atención personalizada, y donde se promueve la concientización del Juego Responsable”.