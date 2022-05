Concejales de Necochea piden separar la licitación de la sala de juegos de la venta del complejo

Integrantes de la Agrupación Comunal Transformadora (ACT) insisten con que la licitación de las máquinas tragamonedas no tiene que estar necesariamente atada a la venta del complejo.

Argentina.- La situación del abandonado Casino de Necochea sigue siendo uno de los principales, sino el principal, tema de preocupación entre los concejales necochenses. Luego de que la semana pasada se llevase a cabo la cuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante que tuvo entre sus temas principales un pedido presentado por la Agrupación Comunal Transformadora (ACT), para que el Intendente comparta información acerca de la visita de la delegación técnica de la empresa Casinos Victoria al complejo casino, el grupo de ediles se volvió a manifestar acerca de la futura licitación.

En comunicación con un medio local, Juan Pedro Arabarco, concejal de la ACT, explicó que la licitación involucra la explotación de la sala de juegos, pero no —al menos necesariamente— la venta del complejo.

“Cuando hicimos la presentación de nuestra propuesta no negamos en ningún momento la licitación de la sala de juegos. Al contrario, la vamos a apoyar, lo que sí negamos rotundamente es que esa licitación vaya acompañada, obligatoriamente, de la venta del complejo, que es patrimonio municipal”, sostuvo Arabarco.

ACT sugirió conformar un consorcio entre el Estado municipal y los potenciales inversores, bajo el rótulo de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM).

“El marco jurídico para este tipo de sociedades está dado por la Ley General de Sociedades, en su artículo 308 y subsiguientes”, detallaron desde la agrupación en su comunicado. También explicaron que este tipo societario exige como mínimo un 51 por ciento de capital estatal que le asegure mayoría en la toma de decisiones.

La misma fue recibida por el intendente Arturo Rojas, pero no les brindó ninguna devolución: “La propuesta fue desestimada y no recibimos una devolución de nuestra presentación, algo que nos hubiera gustado. Que al menos nos digan que no era viable”, había declarado Arabarco.

Respecto a la novedad del próximo llamado a licitación de las máquinas tragamonedas y al interés manifestado por Casinos Victoria, el representante de ATC dijo que esperan recibir respuestas a sus preguntas acerca del futuro del complejo, “sea en la próxima sesión, en la comisión, queremos que nos contesten, ya sea la Provincia, la Municipalidad o el Sindicato”.

El lunes pasado, 25 de abril, el edificio recibió la visita de ejecutivos e ingenieros de la empresa operadora Casino Victoria, Fernando Hansen, secretario general de la Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS) contó cómo fue la recorrida: “Su idea primordial era ver el estado de avance del deterioro en el casino desde que ellos estuvieron a finales del 2020 hasta hoy”, dijo respecto a la llegada de Leo Cattaneo el gerente general y Julio Miguel, arquitecto desarrollista.

De acuerdo con las declaraciones del dirigente a un medio local, las autoridades “tienen la firme idea de hacerse del complejo casino, más allá de la licitación de las máquinas tragamonedas”. El proyecto de la empresa sería construir complejos de edificios, hotel, espacios gastronómicos y casino.

