El Hipódromo de Palermo expandió su oferta de juegos

Las salas de slots del Hipódromo de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires sumaron juegos y máquinas nuevas.

Argentina.- El Hipódromo de Palermo sigue sumando atracciones para potenciar la experiencia de entretenimiento a sus visitantes. El mes pasado, el establecimiento de juegos porteño anunció la incorporación de 53 máquinas tragamonedas, ahora, desde el hipódromo detallaron cuáles son los nuevos juegos que pueden encontrarse en las salas de slots.

En total son 22 máquinas que se pueden encontrar en el 1º piso de la Sala Nueva y en el Subsuelo de la Especial.​ ​Los juegos nuevos tienen diferentes bonus y pozos progresivos.

La oferta incluye: “Egyptian Stars”. un juego que tiene dos bonus, los clásicos juegos gratis, el particular “Bonus de la Rueda” y cuenta con cinco pozos progresivos; el “Majestic Stallion”. que es un juego de caballos donde se puede ganar con comodines de pantallas completas.​

También incorporaron el “Moon Spirit”, un juego con la particularidad de tener muchos comodines en los marcos de cada rodillo, y tiene un progresivo que se puede ganar en los juegos gratis; el “Shamrock Stars” donde el rock se hace presente a través de un “Giro Estrella de Rock”​.

A su vez, los jugadores podrán encontrar el “Wolf Peak”, que permite apostar al Bonus para ganar más multiplicadores en los juegos gratis y, además, cuenta con 5 distintos pozos progresivos; el “Wolf Run Gold”, una reedición de este clásico juego con mucha más animación​; y el “Wu Dragon”, que tiene la opción “Portal Lock” para aumentar las posibilidades de obtener comodines, un progresivo, un bonus de juegos gratis y otro de “Ruedas de Fuego”.​

Por otro lado, en el centro del Subsuelo Joven y en el Subsuelo de la Sala Especial se incorporó “Reel Riche”s, que cuenta con cinco pozos progresivos que se encuentran en el interior de la Súper Ruleta del bonus, y que cuenta con los juegos nuevos “Dragons Wealth” y “Fortune Age Deluxe”.

También están los progresivos “Money Link”, que tienen el bonus de tres pozos progresivos más dos jackpots. Los nuevos juegos en este caso son “Egyptian Riches”, “Gifts of Odin”, “Maiden of the Hunt”, “Moon Goddes”, “Neptune’s Realm”, y “The Great Immortals”.

Figuran también en la lista el progresivo “Drop & Lock”, que está integrado por los juegos nuevos “Sweet Tweet”, “Wild Country”, “That´s Bananas”, “Deep Sea Magic”; y las máquinas del juego JIN JI BAO XI, que poseen dos progresivos grupales denominados “El Grandioso de la Fortuna” y “El Mayor del Tesoro”.

Finalmente, en el segundo piso de la Sala Joven se agregaron diferentes bonus y pozos progresivos. Entre estos están el “Cash Fortune”, que tiene cinco pozos progresivos; “Fu Dai Panda”, que se destaca por tener dos bonus con juegos gratis; “Fortune Express”, que cuenta con cinco pozos progresivos y otorga juegos gratis; y “Long Fei Feng Wu”, que permite elegir jugar con comodines incrementados en la botonera y en el que, además, seis medallas doradas activan el Bonus Fortune Xpress, donde las monedas quedan fijas y otorgan premios y pozos.

Los organizadores aseguraron que “este nuevo juego se suma a la mejor diversión que brinda el Hipódromo de Palermo para seguir disfrutando en un ambiente seguro, con una alta calidad de servicio, atención personalizada, y donde se promueve la concientización del Juego Responsable”.

