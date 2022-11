El Gobierno de México impulsa las quinielas mundialistas de Progol

En la cuenta regresiva del Mundial Qatar 2022, la Lotería de México resalta sus concursos deportivos.

México.- La Lotería de México se viste a tono mundialista. La entidad anticipó la venta de cuatro quinielas de Progol-Revancha; cuatro de Progol Media Semana y los 64 encuentros mundialistas, en Pronosports.

La subdirectora General de Servicios Comerciales, Claudia Román Alarcón, señaló que el Mundial Qatar 2022, que comienza el próximo 20 de noviembre, está muy relacionado con el espíritu de los concursos y sorteos que realiza Lotería de México. “En ellos podemos encontrar, ilusión, pasión, esperanza y mucha adrenalina”, precisó, a la vez que mencionó que los valores institucionales están ligados con el deporte ya que se practica la responsabilidad, la excelencia, la integridad y el respeto.

Agregó que también se comparte la ilusión de ganar a través de las quinielas mundialistas de Progol que hará partícipes a todos los aficionados del fútbol para que durante 29 días de emoción del torneo, puedan compartir con la familia y los amigos la pasión del futbol.

A esto sumó además la posibilidad de volverse millonarios si participan en las quinielas de Progol, sobre todo si deciden participar con quinielas de coperacha.

Las quinielas de coperacha permiten que grupos de personas participen con la misma combinación. Cada participante obtiene su propio boleto, lo que garantiza un cobro individual al momento de ganar. Se caracteriza por ingresar dobles y triples que hacen que el costo de la quiniela aumente pero las posibilidades de estar entre los ganadores son mucho mayores también, puedes consultar aquí los detalles.

La primera quiniela mundialista de Progol cuenta con 14 partidos, como la clásica quiniela. Entre los encuentros más atractivos están México vs Polonia, Qatar vs Ecuador, Brasil vs Serbia y Senegal vs Holanda.

Para la Revancha, los jugadores pondrán a prueba sus conocimientos en los partidos más interesantes y atractivos, como Argentina vs A. Saudita; y Francia vs Australia. En la Revancha del Progol siempre hay ganador.

La primera quiniela mundialista de Progol salió a la venta el 14 de noviembre y podrá ser adquirida hasta mañana, sábado 19 de noviembre en cualquier punto de venta, así como en alegrialoteria.com.