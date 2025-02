El gobierno brasileño decide la tributación de los bonos de apuestas y genera rechazo en el sector

La medida incluye los bonos de apuestas en la base de cálculo del GGR, lo que ha provocado fuertes críticas de las casas de apuestas. Las operadoras aseguran que la tributación no está prevista en la normativa del sector y podría afectar sus estrategias comerciales.

Brasil.- El gobierno brasileño ha decidido tributar los bonos ofrecidos por las casas de apuestas, una medida que ha generado gran rechazo en el sector. La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), dependiente del Ministerio de Hacienda, incluyó los bonos promocionales en la base de cálculo del Gross Gaming Revenue (GGR), lo que implica que estos créditos, utilizados para atraer nuevos usuarios o premiar a los apostadores, estarán sujetos a impuestos. Esta decisión, tomada a finales de enero, fue criticada por las empresas de apuestas.

Las operadoras afirman que los bonos forman parte de su estrategia comercial y que no constituyen un ingreso real para ellas. En muchos casos, los bonos son créditos promocionales que los apostadores pueden utilizar para probar los servicios de las plataformas. Si el usuario pierde, la empresa no obtiene beneficio alguno, mientras que si el apostador gana, el bono se convierte en un costo para la plataforma, ya que el dinero sale de su caja. Además, las apuestas aseguran que no existe una base legal que justifique esta tributación, ya que no está contemplada en la regulación vigente del sector.

Ejecutivos del sector, que han pedido permanecer en el anonimato, consideran que esta medida es una maniobra del gobierno para aumentar la recaudación fiscal, en medio de la presión por cumplir las metas fiscales. Aseguran que la imposición de este impuesto afectará su capacidad para seguir utilizando los bonos como una herramienta para atraer y retener usuarios.

Por su parte, la Secretaría de Premios y Apuestas ha defendido la medida, argumentando que la inclusión de los bonos en la base de cálculo es necesaria para asegurar la previsibilidad fiscal y jurídica. Según la entidad, los créditos promocionales representan un incentivo financiero directo para las apuestas, lo que podría fomentar un mayor volumen de juego, en detrimento de las medidas para promover un juego responsable.

El gobierno ha indicado que está dispuesto a evaluar los cuestionamientos del sector, pero asegura que la decisión se toma en función de la legislación vigente, con el fin de evitar un fomento excesivo a las apuestas. La medida sigue generando debate entre las empresas de apuestas y el gobierno, mientras ambas partes esperan nuevos desarrollos en el futuro cercano.