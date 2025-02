Juego online en Brasil: el ministro Lupi afirmó que seguirá buscando alternativas para evitar que se use dinero de la asistencia social

El titular de la cartera de Seguridad Social destacó que sigue analizando mecanismos para evitar que se destine el dinero de los planes sociales para apuestas. Además, reiteró su postura en contra de los juegos de azar en el país.

Brasil.- El ministro de Seguridad Social, Carlos Lupi, concedió una entrevista al Portal O Povo y afirmó estar en contra de la operación de casas de apuestas deportivas en Brasil. Además, mostró preocupación por los beneficiarios de planes sociales del Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que podrían utilizar el dinero para jugar en las plataformas de iGaming.

Según Lupi, se prohibió el uso de préstamos para apostar, y ahora el objetivo es impedir que el dinero de los beneficios sociales se utilice en casas de apuestas. “En lo que es préstamo, ya no se puede. Conseguí hacer una regulación. Ahora, en lo que es pensiones, está en el derecho constitucional y aún no lo he logrado. Pero no me he rendido”, dijo.

La desaprobación del ministro con respecto al sector de apuestas se justifica, según él, por problemas familiares relacionados con los juegos de azar. “Soy fruto de una historia familiar, que prefiero no revelar, que el juego destruyó a mi familia. Le quitó la vida a mi padre debido a las carreras de caballos. Tengo mucho prejuicio y quiero confesarlo”, reveló Lupi a O Povo.

En otra oportunidad este mes, el ministro comentó que enfrenta desafíos legales para restringir que los beneficiarios del INSS utilicen esos recursos para apostar en línea. En noviembre de 2024, Lupi afirmó que aunque la tarjeta Meu INSS Vale+ ya está bloqueada para apuestas en línea, la restricción aún no se aplica a otros pagos.

“Aún estamos con algunos problemas jurídicos, porque hay una interpretación de que esto violaría el derecho de la ciudadanía de usar su dinero como quiera. Aún no hay una definición jurídica de nuestra asesoría legal que nos respalde para hacer una prohibición del sistema, pero estoy trabajando en ello”, dijo Lupi a Metrópoles durante una rueda de prensa.

El Ministerio de Seguridad Social defiende la medida para proteger a los jubilados y pensionistas del endeudamiento, destacando que el INSS beneficia a alrededor de 40 millones de personas, siendo el 70 por ciento de este grupo jubilados y pensionistas.