Play’n GO duplica su contenido como herramienta de retención en la velada española

Play’n GO, uno de los principales proveedores mundiales de juegos para la industria de los casinos en línea, celebró su segundo Play’n SHOW del año. Durante la jornada hubo bebidas, baile y un debate revelador sobre el verdadero costo de tener demasiados proveedores y por qué el contenido continuará siendo el rey.

Presentado por Stuart Trigwell, de Play’n GO, y acompañado en el escenario por el embajador de Juegos George Olekszy, y el director Comercial, Magnus Olsson, Play’n SHOW llegó a La Reserva Club en Sotogrande, España, la semana pasada para deleite de los clientes y amigos de la industria.

Con una puesta de sol brillando sobre las aguas de la playa interior como telón de fondo, Trigwell subió al escenario para dar la bienvenida a los invitados.

Junto a una multitud procedente tanto de España como de Gibraltar, así como de otros lugares, con intereses operativos repartidos por toda Europa y más allá, Olsson explicó a Trigwell que el objetivo de la velada era, ante todo, seguir forjando relaciones más profundas.

Olsson dijo: “En Play’n GO queremos que todos nuestros clientes tengan éxito y logren sus objetivos comerciales. Estamos muy seguros de que el valor que podemos aportar no tiene comparación en la industria. Trabajar en estrecha colaboración nos permite brindarle aún más valor”.

Hubo una discusión que incluyó una gran participación de la multitud. Se debatió, por caso, la mejor manera de utilizar el contenido como herramienta de retención y la importancia de usar el poder de la envidiable cartera de títulos de Play’n GO, así como medir el éxito de los juegos en el largo plazo.

Magnus Olsson, director Comercial en Play’n GO.

Más tarde, Trigwell le preguntó a Olsson su predicción sobre el camino de la industria en los próximos años. Y su respuesta fue quizás la más conmovedora de la noche para los cientos de asistentes:

“Estamos viendo la divergencia de dos industrias: una que opera en mercados regulados, que quiere activamente más regulación y fabrica productos diseñados primero para la diversión y el entretenimiento; y otra industria que no comparte el mismo conjunto de prioridades”.

Stuart Trigwell, jefe de Ventas para Europa Occidental de Play’n GO.

“Todos en Play’n GO saben que podríamos ganar mucho más dinero en este momento si solo hiciéramos juegos con mecánicas de compra de bonificación. O entrar en este o aquel mercado. Pero nunca hemos tenido más confianza en nuestro enfoque al elegir no hacer esas cosas”.

“Con la perspectiva de una mayor regulación en toda Europa, y también en los Estados Unidos, estamos seguros de que los operadores que comparten nuestra opinión serán los que tendrán éxito a largo plazo”.

El embajador de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, fue el siguiente en subir al escenario para explicar qué hace que el conjunto diverso de títulos de la compañía sea tan atractivo para los operadores que desean atender a todos los tipos de jugadores y por qué títulos innovadores como Wild Trigger han demostrado ser tan atractivos.

Olekszy agregó: “Tenemos una hoja de ruta muy considerada, con un título nuevo por semana. Nuestros equipos internos trabajan increíblemente para diseñar juegos que sorprendan y entretengan, y los lanzamientos recientes como Kings Mask, Rocco Gallo o Wild Trigger son excelentes ejemplos”.

Cuando Trigwell lo presionó para que eligiera su One to Watch de los próximos títulos que aún no se han lanzado, Olekszy destacó por primera vez el intrigante Forge of Fortunes de 3×1 como uno que sorprendería a muchos. Pero Olekszy se decidió por su favorito personal de los lanzamientos de septiembre de Play’n GO, Gates of Troy, como One to Watch.

Trigwell cerró el programa ofreciendo su propia evaluación sobre por qué Play’n GO debería ser el socio elegido por los operadores que buscan ganar: “Play’n GO trae mucho más a la mesa que solo los mejores juegos de la industria. Tenemos la pericia y la experiencia para trabajar de cerca con los operadores para ayudarlos a crecer. Play’n GO debería ser su socio preferido”.

