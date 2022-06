Sissel Weitzhandler, Play’n GO: “Apuntamos al máximo entretenimiento con el mínimo impacto”

Sissel Weitzhandler, directora de Riesgos y Compliance en Play'n GO.

Entrevista exclusiva.- En diálogo directo con Focus Gaming News, Sissel Weitzhandler, directora de Riesgos y Compliance en Play’n GO, puso sobre la mesa la estrategia de la compañía a fin de garantizar sus sostenibilidad. El ABC de una cultura de compliance.

¿Cómo fomenta Play’n GO una auténtica cultura en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG)? ¿Por qué es tan importante?

Estamos orgullosos de haber sido uno los primeros impulsores del crecimiento sostenible y socialmente responsable en la industria del juego. Pero es importante reconocer que estructuras de gobierno que funcionan, condiciones de trabajo deseables y procedimientos efectivos de compliance y de gestión de riesgos no aparecen de la noche a la mañana. Estos aspectos necesitan crecer orgánicamente a partir de una cultura auténtica. De lo contrario, se vuelven imposibles de mantener.

ESG cubre un amplio espectro que puede impactar en cualquier negocio en cualquier campo. Pero desde nuestra perspectiva, nuestras responsabilidades crecen a medida que ingresamos a nuevos mercados como los Estados Unidos.

Somos afortunados ya que muchos de los aspectos que se encuentran bajo el paraguas de ESG son una parte innata del ADN de Play’n GO. Durante los últimos seis años, he sido parte de la construcción de la cultura de Compliance de Play’n GO. Y puedo confirmar que esto requiere mucho trabajo y es excepcionalmente importante para garantizar un alto nivel de experiencia y profesionalismo.

No podríamos haber llegado a donde estamos hoy sin ser una empresa responsable y bien gobernada. El objetivo es aprovechar este legado a medida que enfrentamos nuevos desafíos.

Compliance es un gran ejemplo. El buen gobierno y los estrictos niveles de compliance están ahí para permitir y salvaguardar un negocio, no para detenerlo. La sostenibilidad no consiste en eliminar todos los riesgos.

Se trata de comprender los riesgos a los que una empresa está expuesta, de evaluar cómo dichos riesgos pueden mitigarse adecuadamente y de ver cómo se implementan y revisan periódicamente las medidas de mitigación. En nuestra experiencia en Play’n GO, la comunicación abierta y el fomento de una colaboración positiva con los reguladores siempre han estado en el centro de nuestro negocio.

¿Qué pasa con algunos de los desafíos que enfrenta la industria en ESG?

Hay algunas áreas en las que personalmente creo que nosotros, como industria, debemos tener especial cuidado. Tomemos el ejemplo de las donaciones caritativas.

Construir relaciones comunitarias sólidas y retribuir a estas comunidades son aspectos muy importantes de la parte “social” de ESG. Sin embargo, fácilmente, esto puede volverse problemático cuando el acto de retribuir a la comunidad se usa con fines promocionales. Esto puede ser percibido como una forma de explotación o, peor aún, si se realizan promociones que alientan a los jugadores a “jugar por un buen causa”. En los últimos meses hemos visto ejemplos de esto, y me preocupa.

Nuestra industria está vinculada a demasiados riesgos. Y personalmente no me sorprendería ver a los reguladores intervenir y si lo hacen, no se reflejará bien en nuestra industria en su conjunto.

Las donaciones no son malas en sí mismas, pero deben orientarse adecuadamente a áreas como la investigación, la prevención y el tratamiento de los problemas con el juego. Las donaciones que se centran en la imagen de marca, las promociones o animar a la gente a apostar por buenas causas no son sostenibles.

¿Cómo influyen las consideraciones ambientales en la estrategia de Play’n GO?

Soy un firme creyente de que el enfoque de una empresa hacia el medioambiente es un indicador claro de sus valores y dirección de viaje. En Play’n GO, tenemos grandes ambiciones en este espacio. Nuestro objetivo es “producir el máximo entretenimiento con el mínimo impacto”. Nos hemos comprometido a ser climáticamente neutrales para 2025. Este es un objetivo más alto que el Acuerdo de París.

Este es un desafío importante y estamos analizando todos los aspectos del negocio para ayudar a lograrlo. Estamos revisando los viajes del personal y compensando la huella de carbono. Estamos encontrando formas de involucrar a otros y a nuestros proveedores, de modo que su perspectiva estratégica sea sostenible y complemente nuestras ambiciones. Tenemos un primer modelo digital en todas nuestras oficinas y estamos ofreciendo a los empleados €2000 para establecer oficinas en casa para reducir los viajes.

Se trata de obtener ganancias incrementales y también de compartir nuestro viaje con nuestros pares en la industria. Queremos ser abiertos y honestos sobre nuestros éxitos, así como sobre dónde encontramos las cosas más desafiantes. Esta es la única forma en que alcanzaremos nuestros objetivos.

¿Por qué los inversionistas deberían observar cómo las empresas en esta industria abordan ESG?

La mentalidad en torno a ESG está cambiando rápidamente. Anteriormente, muchos lo veían como un ejercicio de marcar casillas, una carga en lugar de una oportunidad. Estamos ampliando nuestras iniciativas ESG porque es lo correcto, pero también porque estamos viendo beneficios materiales de ellas.

La representación de las juntas de las compañías es un ejemplo. Los datos en este campo son muy claros. Las empresas en el cuartil superior de diversidad tienen un 33 por ciento más de probabilidades de tener una rentabilidad líder en la industria. Los fondos administrados por juntas con diversidad de género logran rendimientos un 20 por ciento más elevados.

En pocas palabras, las empresas diversas son empresas con mejor desempeño. Y esa diversidad debe comenzar desde arriba. Si bien no hay planes para una oferta pública inicial en Play’n GO, es un enfoque del que nos estamos beneficiando.

Nuestro equipo directivo está formado por tres mujeres y dos hombres, y nos está funcionando muy bien. En última instancia, la diversidad es simplemente parte de un buen negocio.