El Congreso paraguayo estudiará la licitación de apuestas deportivas

La Comisión Permanente del Congreso aprobó un pedido de informes a la Conajzar.

Paraguay.- La licitación para operar las apuestas deportivas en Paraguay sigue bajo la lupa. A pesar de que el Ejecutivo ya confirmó la decisión de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) de otorgar la concesión a Daruma Sam, que mediante su marca Apostala continuará explotando las apuestas deportivas en Paraguay por cinco años más, todavía hay dudas acerca del proceso.

Esta semana, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en sesión ordinaria, un pedido de informes a la Conajzar referente a la licitación pública de las apuestas deportivas. Los parlamentarios quieren conocer en detalle el cuestionado proceso.

La semana pasada, el Consorcio B-Gaming y Gambling SA, que quedó fuera de juego, aseguró que analiza la posibilidad de presentar un recurso de acción en lo contencioso administrativo, contra la Conajzar y contra el mismo Poder Ejecutivo.

Néstor Povigna, representante del consorcio dijo que tienen tiempo hasta el 9 de febrero para avanzar con el recurso: “Los recursos que habíamos presentado fueron denegados por Conajzar, uno tras otro. Ahora queda presentar una demanda en lo civil, con la argumentación que ya habíamos socializado, en el sentido de que Daruma no había presentado la documentación correcta y debió haber sido descalificada”, declaró.

Povigna alegó que su consorcio había presentado la mayor oferta, con USD5m más que la otra empresa y manifestó no saber por qué Conajzar no descalificó a Daruma: “El Poder Ejecutivo refrendó la argumentación de la Abogacía del Tesoro. Por lo visto estas instancias no vieron imperfecciones en el proceso licitatorio”, declaró de acuerdo con lo informado por el medio local Última Hora.

Recientemente, la firma unipersonal Luis Carlos Alder Benítez, con el nombre de fantasía Play Tech, ha recurrido a la Justicia para solicitar una medida cautelar urgente que suspenda el proceso licitatorio. De acuerdo con lo informado por el medio local ABC Color, esta acción se promovió el martes 3 de enero último y hasta el momento no tuvo respuesta.

De acuerdo a lo señalado por el medio local, los accionistas de Apostala se encuentran investigados por presunto lavado de dinero, conforme había informado el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Ledesma. Las autoridades de la empresa operadora se limitaron a afirmar que, en su momento, aclararán las críticas y que la firma fue adjudicada correctamente, según su opinión.

La defensa de la Conajzar

Luego de anunciar su decisión, mediante un comunicado, Conajzar señaló que cumplió con la etapa de análisis y evaluación de las ofertas presentadas, y realizó la adjudicación, mediante Resolución Conajzar Nº 48/2022. Esto “en el marco de su gestión trasparente”, conforme la Ley Nº 1.016/1997 que establece el Régimen Jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar, y en cumplimiento al cronograma y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/2022 para la concesión de la explotación del juego de azar denominado “Apuestas Deportivas”.

En tal sentido, explicó que analizó las ofertas presentadas, tomando en cuenta una serie de requisitos, entre los que se destacan:

Monto del canon;

Capacidad financiera;

Capacidad jurídica;

Antecedentes y experiencia en la actividad licitada;

Garantía ofrecida.

A su vez, precisó que la Licitación Pública reunió todos los requisitos legales y fue abierta, pública, transparente y respetó los plazos y las condiciones de evaluación. En esa línea, aclaró que todo el proceso de adjudicación, desde el Pliego de Bases y Condiciones, las Aclaraciones, las Adendas, la Evaluación y la Resolución están disponibles en el sitio web.

También informó que los recursos provenientes de los juegos de azar son destinados a sectores de salud pública, educación escolar y bienestar social. Detalló que los recursos provenientes de la modalidad Apuestas Deportivas son asignados en un 50 por ciento, a la Secretaría Nacional de Deportes y el 50 por ciento restante a la DIBEN, a los Municipios, a las Gobernaciones y al Tesoro Público.

“La Conajzar realiza un trabajo objetivo y trasparente, basado en análisis técnicos que garanticen la sostenibilidad y el respaldo jurídico y financiero, y se encuentra a disposición de la ciudadanía para cualquier aclaración que sea justificada técnicamente, en el marco de la ley, y el derecho de transparencia y acceso a información pública”, resaltó.

