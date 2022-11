Daruma Sam renovó la concesión para operar las apuestas deportivas en Paraguay

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) informó que la firma Daruma SAM SA ten­drá la licencia por cinco años más.

Paraguay.- La Comisión Nacio­nal de Juegos de Azar (Conajzar) anun­ció mediante la resolución 48/2022 que, luego del aná­lisis de las documentacio­nes presentadas por los ofe­rentes para la concesión de la explotación del juego de azar de apuestas deportivas, la firma Daruma SAM SA ten­drá la licencia por 5 años más.

Se resolvió que Daruma SAM, que opera bajo el nombre de Apostala, sumó el 100 por ciento de los requisitos: 34 puntos para el canon, 33 puntos para su capacidad financiera y 33 sobre sus antecedentes y experiencia.

En la resolución, la Conajzar sostiene que la empresa ganadora de la licitación “se ajusta a todos los requerimientos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones” y agrega que los datos presentados son viables “tanto para el oferente como para el Estado paraguayo”.

Las otras dos empresas que pujaron para quedarse con el millonario negocio fueron: Play Tech de Luís Carlos Alder Benítez y el Consorcio B- Gaming Sucursal Paraguay y Gambling SA.

Con respecto a las empresas que no cumplieron con el pliego de bases y condiciones para ganar la licitación, la entidad especificó punto por punto el porqué no fueron consideradas para la adjudicación. “A los incumplimientos sustanciales del oferente B-Caming SA y Gambling SA, en cuanto a su capacidad jurídica, financiera y experiencia, la comisión procede a la descalificación de la misma”, refiere el documento.

En mayo del 2023 culmina el contrato con Daruma Sam. El acuerdo con Daruma Sam tiene carácter de exclusividad y la concesión es por cinco años, conforme establece la Ley N° 1.016/97 del Régimen de Juegos de Azar.

El Pliego de Bases y Condiciones, que fue fijado en 2010, precisa que los operadores ganadores de la licitación podrán explotar apuestas deportivas “por medio de SMS, celulares, apuestas físicas, electrónicas e Internet; conforme a contratos o acuerdos previos firmados con las asociaciones deportivas regentes en el territorio nacional”. Se establece que la concesión es por 60 meses (5 años).

Las polémicas

Luego del llamado a licitación, el presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, Aníbal Salomón contó en medios locales que presentó un cuestionamiento a través de una nota y en forma presencial a la comisión.

“Presenté una nota donde le requiero algunas cosas que tienen que variar, temas específicos. Es como que está teledirigida a una empresa. La licitación tiene que ser abierta, pública y bien realizada”, afirmó Salomón en referencia a la actual concesionaria del negocio.

A su vez, agregó que hay “una sola empresa que tiene el juego y los requisitos que ellos ponen son prácticamente para que cumpla la empresa actual. Ponen puntajes, por ejemplo, el que tiene 80 locales, tiene mayor puntaje. Yo voy a abrir si tengo el juego, pero no se puede abrir si no se tiene el juego”, explicó.

Salomón ya había apuntado contra Daruma Sam (Apostala), actual operador de apuestas deportivas en el país. En esa oportunidad, el representante legal de la compañía, Carlos Sacco, sostuvo que “la convocatoria a la licitación de las apuestas deportivas es una potestad de la Conajzar, por ley” y añadió que el plazo de 60 días para la presentación de ofertas es similar al del proceso licitatorio anterior, celebrado entre 2017 y 2018.

Asimismo, señaló que, “en ese entonces, había más de 15 empresas explotando el citado juego en forma provisoria”. “Un total de 18 empresas compraron el pliego, de las cuales dos presentaron sus ofertas y 1 fue descalificada”, recordó.

En esta nueva aparición pública, el presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar reiteró su disconformidad con el proceso de llamado a licitación: “El tiempo para presentar los papeles es muy corto, porque siempre se trabaja con empresas internacionales en estos casos, porque no hay ni una sola empresa paraguaya que tiene condición para jerarquizar las apuestas”, aseguró.

“También me quejé furibundamente por el costo. Piden GS$60m (USD8,690) para comprar el pliego de bases y condiciones. El Ministerio de Obras Públicas licita 1.000 a 1.500 millones de dólares y gratis. Está bien, la Conajzar no tiene recursos, pero que cobre para recuperar los gastos, no para hacerse rica”, agregó.

Por su parte, el senador Blas Llano anunció que trabaja en un nuevo proyecto de ley de juegos de azar. La Ley N° 1.016/97 del Régimen de Juegos de Azar volvió al foco de las críticas y se pidió que se elimine el carácter exclusivo de esta industria en el país, algo que rige tanto para explotar las apuestas deportivas, actualmente operadas por Daruma Sam (Apostala), como la quiniela, explotada por TDP.