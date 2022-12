El Casino del Mar de Puerto Rico abre un exclusivo salón de apuestas deportivas

Se anunció la apertura del BetMGM Sports Book Lounge en el Casino del Mar en La Concha Resort.

Puerto Rico.- A casi un año desde que la Comisión de Juegos otorgase al Casino del Mar, que se encuentra ubicado dentro del hotel La Concha, una licencia para ser el primero de la isla en poder recibir apuestas deportivas, abrieron en el hotel un exclusivo espacio destinado para ese fin.

Se estima que desde que comenzaron a recibir apuestas deportivas en febrero del 2022, en el casino recibieron USD21m y reclutaron 5.000 clientes. Recientemente, la Comisión autorizó siete nuevas licencias para apuestas deportivas presenciales.

Esta semana, Fahad Ghaffar, copropietario de The Condado Collection, anunció la apertura del BetMGM Sports Book Lounge en el Casino del Mar, que cuenta con 12 kioscos donde los clientes pueden realizar sus apuestas directas.

“En febrero de 2021 hicimos una alianza con BetMGM, una prestigiosa empresa de apuestas deportivas y juegos en línea en los Estados Unidos para desarrollar esta nueva industria en Puerto Rico, la cual está ganando terreno en los EE. UU. Nuestro nuevo y lujoso salón de apuestas deportivas BetMGM es una inversión de USD3.5m y ha creado 15 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo, para un total de 215 empleados en Casino del Mar”, declaró Ghaffar.

El empresario agregó: “Estamos muy entusiasmados con esta nueva incorporación a nuestro casino que brindará a nuestros clientes una innovadora experiencia de entretenimiento. Continuamos con nuestro compromiso de invertir en industrias clave que han sido fundamentales para el crecimiento económico de Puerto Rico”.

Ver también: Puerto Rico: Piden medidas de prevención contra la adicción a las apuestas deportivas

Por su parte, Sigfrido De Jesús, gerente general de Casino del Mar, dijo: “El BetMGM Sports Book Lounge cuenta con 12 kioscos donde los clientes pueden realizar sus apuestas directas y cuatro estaciones donde pueden ser asistidos por personal capacitado para realizar sus apuestas, además cuenta con la más moderna tecnología audiovisual donde podemos proyectar múltiples eventos deportivos en un acogedor espacio donde nuestros clientes podrán disfrutar de sus comidas y bebidas favoritas.

El gerente a su vez explicó que el Casino del Mar también cuenta con kioscos disponibles dentro del casino, donde pueden realizar apuestas de manera automática las 24 horas.

BetMGM Sports Book Lounge opera de lunes a jueves de 11:00 am a 12:00 am y de viernes a domingo de 9:00 am a 12:00 am. Para usar la casa de apuestas BetMGM, la persona debe ser miembro de Casino del Mar, que es gratuito y requiere una identificación con foto y tener 18 años de edad o más.

Ver también: Por qué no crece el mercado de apuestas deportivas en Puerto Rico