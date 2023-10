Ecuador: sancionan a dos futbolistas por amaño de partidos

En Libertad FC desafectaron a dos jugadores de la institución, Jordan Chillambo y Milton Bolaños, luego de que reconocieran estar implicados en arreglo de resultados.

Ecuador.- La dirigencia de Libertad FC de Ecuador, que actualmente disputa la Liga Pro, el máximo torneo del país, separó de su plantel a dos jugadores que reconocieron estar vinculados a redes de apuestas.

Marlon Granda, presidente de la institución fue quien confirmó la situación y explicó que desde el club se había tomado la decisión de sancionar a los jugadores. “Realizamos una investigación interna sobre apuestas deportivas, detectando a dos jugadores que venían participando en apuestas”, contó Granda, quien luego detalló quiénes eran los futbolistas implicados: “Se trata de Milton Bolaños y Jordan Chillambo. Ambos jugadores fueron identificados, lo reconocieron y lo hablaron ante el director técnico y la directiva del club”.

Granda expresó su malestar por las apuestas deportivas en las que han incurrido sus jugadores: “Esto no tiene perdón, estamos dispuestos a que se les abra un expediente para que no quede como un caso aislado”, explicó. De hecho, tanto Bolaños como Chillambo venían siendo habituales en el once inicial del equipo que se encuentra luchando por no descender de categoría.

Granda, que se encuentra en Estados Unidos por temas personales, contó que el caso ya está en manos de la Liga Pro, para determinar si el caso es particular o pertenece a una red de apuestas que involucren a más futbolistas profesionales, como lo que se ha denunciado en Bolivia, que obligó incluso a la suspensión de los torneos de primera y segunda división en el país del altiplano.

Marlon Granda, contó también que los jugadores habían apostado en la opción de “tiros de esquina” durante el juego ante Independiente del Valle por la fecha 5 de la segunda etapa “Una de las formas que los detectamos fue cuando en el partido ante Independiente creo que a los cinco o seis minutos nos metieron el primer gol y prácticamente Chillambo se agachó y este otro muchacho (Bolaños) pateaba a cada rato la pelota a los córners. Ahí los detectamos y ellos confesaron que apostaban pero que no en contra del equipo, pero estás perjudicando al equipo por cumplir esos parámetros”, finalizó contando el análisis que hicieron con el cuerpo técnico y que les ayudó para identificar a los culpables quienes terminaron admitiendo ante la dirigencia de su error.

Revisando las estadísticas, Independiente del Valle contó con ocho, mientras que Libertad hizo tres, dejando un total de 11 tiros de esquina. Aquel encuentro terminó 2-0 a favor del conjunto negriazul con goles de Anthony Landázuri y Michael Hoyos.

Tras las declaraciones del presidente de Libertad FC de revelar que dos jugadores del club apostaron en el partido entre su equipo e Independiente del Valle, Liga Pro se pronunció de manera oficial sobre el tema.

Por medio de un comunicado, la entidad deportiva señaló que está al tanto del suceso y adelantó investigaciones: “La Dirección de Integridad, Prevención e Investigación de Liga Pro ha abierto una investigación para determinar la naturaleza y la gravedad de los hechos declarados hoy por el Presidente del Club Libertad”.

“De este modo, se tomarán asimismo las pertinentes medidas para asegurar y ética que deben prevalecer en nuestras competiciones, sancionado, según corresponda, cualquier comportamiento que pueda afectar la integridad y el juego limpio de todos los equipos y jugadores”, explicó la Liga Pro.

