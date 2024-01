Ecuador: el presidente de Libertad se desligó de las acusaciones por amaños de partidos

Marlon Granda, titular del club, explicó que la entidad no estuvo involucrada en apuestas ilegales y cargó contra los dos jugadores implicados.

Ecuador.- Mientras LigaPro todavía no da una respuesta oficial sobre la investigación por supuesto amaño de partidos denunciado el año pasado por Libertad de Loja, las partes involucradas siguen a la espera de una definición y defendiendo su postura.

En ese sentido, el presidente de Libertad de Loja, Marlon Granda, volvió a aclarar que la investigación y posible sanción es contra los futbolistas que incurrieron en la falta, pero no contra el club. “Yo no tengo que defenderme de nada, yo soy el hombre enfrentó a la corrupción, yo soy el hombre que enfrentó a esta gente que estaba haciendo daño al fútbol. Yo soy el hombre que señaló a ese par de jugadores que estaban haciendo este tipo de cosas que son mal hechas”, dijo en entrevista con Ecuagol, dejando en claro que el club no era parte de la maniobra ilegal que corrió exclusivamente por cuenta de los dos jugadores implicados: Jordan Chillambo y Milton Bolaños.

Según Granda, su denuncia fue histórica ya que: “Uno de mis triunfos es que en el último Consejo de Presidentes (de LigaPro) se puso que se prohíbe que jugadores, dirigentes y familiares en tercer grado no puedan participar en apuestas. Libertad no tiene que defenderse de nada porque no ha estado en nada”, aseguró.

Ver también: Medios ecuatorianos presentaron una demanda contra la prohibición de la publicidad de apuestas deportivas

Además, Granda reveló que ese tipo de delitos no están tipificados aún en la ley de Ecuador. Sin embargo, los dirigentes han tenido que intervenir para que el problema no crezca. “El caso es contra los dos chicos que cometieron ese tipo de errores, de andar apostando. Es algo que no está tipificado en la ley ecuatoriana, pero tuvimos que tomar medidas con la finalidad de que el fútbol no se vea envuelto en este tipo de cosas”, dijo.

La investigación

En diciembre del año pasado, la Dirección de Integridad de LigaPro, entregó el informe al Comité Disciplinario de la entidad y recomendó que se abra un expediente al Club Libertad, lo que podría acarrear una sanción al equipo de la ciudad de Loja. En octubre, Libertad separó a los jugadores Milton Bolaños y Jordan Chillambo, por supuestamente haber participado en un caso de apuestas deportivas.

Durante la investigación, la Dirección de Integridad habría entrevistado a los jugadores Milton Bolaños y Jordan Chillambo, al entrenador Geovanny Cumbicus, al presidente Marlon Granda y a otros miembros del club. Y habría hecho un análisis de rendimiento, del partido entre Libertad e Independiente del Valle, con la colaboración de la empresa Stats Perform.

En el comunicado, la Dirección de Integridad pidió que se “inicie un procedimiento extraordinario, acorde al Reglamento de Procesas Disciplinarios de la LigaPro”. Ahora, la Comisión Disciplinaria deberá revisar el informe y analizar si es que caben las sanciones recomendadas en el informe, sin embargo, los días pasan y no surgieron novedades en torno a esta situación.