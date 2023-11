Ecuador: uno de los futbolistas acusado de amaño de partidos se declaró inocente

Milton Bolaños, de Libertad FC de Loja, rompió el silencio, se desligó del escándalo y apuntó contra el presidente del club.

Ecuador.- En medio de la difícil situación que se vive en el fútbol ecuatoriano por las acusaciones de arreglo por apuestas en los partidos de la LigaPro por parte de algunos jugadores de Libertad FC de Loja, uno de los sospechados rompió el silencio y cruzó con todo al club y al presidente Marlon Granda: Milton Bolaños se declaró inocente.

Si bien desde Loja aseguraron mediante un comunicado que no existe una investigación tanto de la LigaPro como de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, dejó en claro que se está llevando a cabo un análisis para verificar los dichos de las autoridades del equipo ascendido en la última temporada, a fin de verificar si realmente hubo jugadores involucrados en estos amaños para apuestas deportivas.

En este contexto, Bolaños, acusado por ser parte de la supuesta red ilegal de amaño de partidos, tomó la palabra y fue contundente: apuntó contra el presidente de sus club, explicó a fondo cada una de sus situaciones “sospechosas” y solicitó que de una vez por todas “dejen de manchar su imagen”.

“Cuando fui a Quito a dar mi versión en LigaPro, vi un tuit de tarjetas amarillas, le dije al presidente que hasta cuándo iban a manchar mi nombre, ya veo que pasan los días. En una semana se acaba el torneo y seguiré manchado, yo no estoy en estas cosas”, explicó el defensor de 31 años.

Argumentando su postura, recordando las situaciones polémicas en las que estuvo involucrado, soltó: “Jugué casi 18 partidos, de los cuales no llego ni a 4 amarillas, no sé de qué me acusan. Que sí, que con Independiente del Valle los tiros de esquina. No sé qué quieren acusar ahí. Pero apuesto que, si mi compañero hacía gol y lo empatábamos, todos se quedaban callados, porque se empataba al campeón de la Sudamericana”. A lo que añadió: “El presidente disque revisó 4 partidos, con Aucas ganamos, con Mushuc Runa perdimos por cosas del fútbol, con IDV perdimos, y contra Nacional ya no jugábamos. Con Liga hubo 3 penales, en ninguno participo, y el cuarto gol fue un remate de afuera que fue golazo. Ustedes vean todos los videos, todo está claro”.

Ver también: Ecuador podría recaudar USD 10m con el impuesto para las apuestas deportivas

Posteriormente, el futbolista apuntó contra el manejo de Libertad ante la situación: “Cuando pasó todo esto de la acusación, le escribí al presidente. Fui a entrenar y no me dejaron. Llegué al camerino y el coordinador del equipo nos dijo que Chilambo y Bolaños no podíamos ir. A todos los muchachos del equipo les han pagado y a nosotros no, nos deben más de tres meses. Si yo estuviera en apuestas, no tendría deudas. Debo dinero en el banco, tengo caída mi moto, debo arriendo y vienen a acusarme de vainas, yo solo jugaba al fútbol”.

“Yo me declaro inocente al 100 por ciento. Enseñé mis pruebas, las mismas las tienen el club y cuerpo técnico. Ahora en el fútbol, con Granda, hay que jugar con manos o pies amarrados, porque después va a decir que hay amaño de partidos. Para acusar, debe ir con pruebas y no tiene nada de eso. Quieren ensuciar mi nombre”, concluyó Bolaños quien se encuentra desafectado de Libertad FC y espera limpiar su nombre para poder seguir ligado a la actividad profesional los próximos años.