Dreams intensifica su colaboración contra el juego ilegal en las regiones chilenas

El equipo legal de Dreams llegó a la Región de Magallanes.

Chile.- Diversas regiones de Chile están implementando estrategias para erradicar el juego ilegal en su territorio. Después de que el equipo legal de Dreams llegara a la región de O’Higgins la semana pasada, ahora se han acercado a la región de Magallanes para ofrecer su visión y colaboración en relación con esta problemática.

Durante su visita a la región de Magallanes, el exfiscal y abogado de Dreams, Carlos Gajardo, habló no solo acerca de su preocupación por la situación de los casinos que operan sin patente, sino también del juego online y las apuestas deportivas.

“Estamos llevando a cabo una campaña para promover la persecución penal de las casas de apuestas ilegales, tanto las físicas, que son aquellos lugares donde se encuentran las máquinas tragamonedas, como las casas de apuestas en línea”, le dijo Gajardo al medio local ITV Patagonia.

Durante su paso por la región, el abogado mantuvo reuniones de trabajo con importantes instituciones, como Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía. El objetivo de estos encuentros es establecer una colaboración conjunta para erradicar los casinos clandestinos y las casas de apuestas deportivas que operan ilegalmente en el país.

El exfiscal y abogado dijo acerca de los casinos ilegales que se autodenominan “salas de entretenimiento”: “Lo cierto es que lo que hacen es tener en su interior máquinas de juegos de azar, no hay ninguna destreza involucrada, es por eso que desde hace un tiempo esos establecimientos con ese tipo de máquinas no pueden obtener patentes”.

En cuanto al juego en línea, el cual aún no está regulado pero cuya legalización avanza en el Congreso, Gajardo afirmó: “Las casas de apuestas online se han expandido de manera importante en nuestro país y no respetan ningún tipo de legalidad, tampoco pagan impuestos, el país no dio autorización para que funcionen, no se puede controlar que no jueguen menores de edad, muchos niños acceden a jugar en línea, no se fiscaliza que no se lave dinero con esta modalidad ni se controla que no puedan acceder personas que padezcan ludopatía”.

La presencia del exfiscal Gajardo en la región generó expectativas y esperanzas de avanzar en la lucha contra estas actividades ilegales. Su experiencia y conocimientos en temas legales son un aporte valioso para el trabajo conjunto entre las instituciones mencionadas y contribuirán a fortalecer las acciones dirigidas a combatir estas prácticas ilícitas.

Se espera que esta visita del exfiscal sirva como un llamado de atención y un impulso para intensificar los esfuerzos destinados a la erradicación de los casinos clandestinos y las casas de apuestas deportivas en todo el país.

El compromiso de las autoridades y la colaboración de la ciudadanía serán fundamentales para lograr este objetivo y promover un ambiente de juego seguro y regulado en Chile.

La Contraloría General de la República y la Superintendencia de Juegos y Casinos determinaron que, al solicitarse una patente para el funcionamiento de locales con máquinas supuestamente de destreza o habilidad, o bien, cuando se renueva ésta, se debe requerir una certificación de la Superintendencia que acredite que se trata de máquinas de esa naturaleza y no de azar.

Hay estrategias legislativas en marcha para tratar de llevar un marco legal a esta situación, pero todavía no avanzó en el Congreso chileno.

