Dreams encrudece su batalla contra las casas de apuestas online

"No se puede hacer publicidad de cosas ilegales", aseguran desde Dreams.

Carlos Silva, fiscal corporativo de Dreams, expuso ante la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara de Diputados.

Chile.- La industria del juego no pierde de vista todas las novedades en relación a la polémica en torno al proyecto de ley que busca prohibir la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos. A la postura de los clubes y la SCJ se le suma la de la cadena Dreams, quien encabeza la batalla contra los sitios online que ofrecen apuestas desde hace un tiempo.

Esta semana, Carlos Silva, fiscal corporativo de Dreams, expuso ante la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara de Diputados, que debate el proyecto, y fue categórico: “Este proyecto de ley que han presentado, es una consecuencia obvia para una actividad que es ilegal y prohibida en nuestra legislación: no se puede hacer publicidad de cosas ilegales”, aseguró el ejecutivo.

“Da la sensación que acá hubiera zonas grises y no las hay. Esto es un delito y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de las casas de apuestas online”, sostuvo.

En su exposición, Silva afirmó que la publicidad de páginas de apuestas en eventos deportivos normaliza el juego de azar ilegal, y que esa última actividad, al no estar regulada “deja en desamparo a los ciudadanos, a los que se les hace trampa o no se le pagan los premios”.

También consideró que su promoción abre la puerta a que haya lavado de activos y corrupción, y que atenta contra la prevención de la ludopatía.

El fiscal corporativo de Dreams afirmó: “Los casinos online no pagan impuestos en Chile”, y agregó que “es un retroceso enorme en la legislación del juego, ya que a través de la Ley de Casinos se estableció un impuesto de un 20 por ciento al ingreso bruto de las ganancias del juego, dejando que ese 20 por ciento se distribuyera al Municipio y al Gobierno Regional, para que se concreten obras de desarrollo; es decir, fue una ley visionaria que estableció que la ganancia que se genera en los territorios, queda en los territorios. Eso en los casinos online no pasa, y nadie se hace cargo de eso. Es curioso que no levantemos la importancia de estar empobreciendo a la población a través de esta tolerancia”.

Silva también dijo en su exposición: “No puede pretenderse obtener financiamiento a través de acuerdos comerciales con actores que operan fuera de la ley, sin hacerse cargo de los efectos muy negativos que tiene el juego cuando no es regulado. En ese sentido, lo que se está promoviendo es una actividad ilegal a través de la publicidad”, apuntó el ejecutivo, quien cerró diciendo que “es muy relevante que los clubes chilenos del fútbol y también la ANFP entiendan que la necesidad de financiarse no puede justificar cualquier cosa”.

Dreams, que ya tiene una denuncia presentada contra Betsson, sumó en los últimos días una querella contra Coolbet, por explotación ilegal de juegos de azar.

Qué rol ocupan los jugadores

En conversación con el medio local La Tercera, Silva dijo: “Vamos a pedir que los jugadores colaboren con la justicia y expliquen los contratos que tienen. Hay una orden amplia de investigar, que indica que se le tome declaraciones a los clubes y a la ANFP. Y vamos a pedir que se les tome a ellos también. No tengo antecedentes para decir que ellos cometen un delito, pero sí queremos saber si quienes lo contratan sí. Vi al Bam Bam Zamorano, al Matador Salas, al Kalule Meléndez, al Tobi Vega. Los nombro así porque son personajes queridos. Queremos que los citen y nos puedan contar con quién firmaron contratos. Vamos a pedir que declaren, porque no creo que estén conscientes de que están colaborando con un delito, sino que están engañados, de que creen que es legal”.

El fiscal corporativo de Dreams también hizo referencia a la polémica con Fernando Felicevich, quien está en el ojo de la tormenta luego de que una investigación de Ciper asegurara que tiene vínculos con las casas de apuestas que auspician a varios clubes del fútbol chileno: Hoy (ayer) veía lo de Felicevich y ellos son los que intermedian. Quizás también pueda venir a declarar. Lo que buscamos es que si alguien cree que está actuando bien, que nos ayude a despejar el tema. Yo acuso a Coolbet, Betsson y a Betway, que son los que están actuando ilegalmente en Chile. No conozco quiénes son, dónde están sus domicilios. Me parece raro”, sostiene.