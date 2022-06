Chile: la autoridad fiscal busca regularizar la situación de las casas de apuestas deportivas

El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile puso en marcha un plan para aumentar la fiscalización sobre el tributo de las casas de apuestas deportivas.

Chile.- El Servicio de Impuestos Internos (SII) del país andino adelantó que están trabajando en un plan para que las casas de apuestas deportivas se inscriban y realicen el pago de impuestos bajo el régimen simplificado, luego de comprobar ciertas irregularidades tributarias en algunos operadores. También pondrán la lupa en empresas de criptomonedas.

Este plan comenzará a regir desde el 1 de agosto a través del cambio del sujeto del IVA, lo que supone que el tributo será retenido e integrado a la Tesorería por los emisores de medios de pago.

La medida aplicará para las plataformas no registradas y que no respondan por el IVA en Chile, de acuerdo a la entidad pública. Según información publicada por el medio local Diario Financiero, en una lista oficial, con cierre al 14 de febrero de 2022, entre estas entidades no inscriptas se encuentran firmas de apuestas deportivas como Bet365, Betway, Betsson, SportingBet y Plus500, entre otras.

“Nuestro servicio ha desarrollado un trabajo coordinado con los bancos y otras entidades emisoras de tarjetas de pago, con el objeto de obtener información para determinar si las plataformas inscritas están declarando y pagando el impuesto; o, bien, identificar a las plataformas que no declaran ni pagan el IVA digital, debiendo hacerlo”, le dijo al medio el director del SII, Hernán Frigolett.

En cuanto a medidas de control, la autoridad fiscal intensificó las acciones para contactar a plataformas y comercios no inscritos para comunicarles que se detectó que proveen servicios digitales gravados con IVA y que por lo tanto deberían inscribirse para declarar y pagar el IVA respectivo, “por lo que se encuentran en una situación de incumplimiento”.

“Paralelamente, la institución avanza en los análisis para determinar el posible impuesto subdeclarado por parte de los comercios y plataformas ya inscritas, con el objeto de requerir que aclaren o rectifiquen el pago de este impuesto”, agregó Frigolett.

El fiscalizador recibe periódicamente información de parte de los emisores de tarjetas de pago, “por lo que seguirá monitoreando de manera permanente que cualquier comercio o plataforma extranjera, sin domicilio ni residencia en Chile, que provea servicios digitales gravados con IVA en Chile, cumpla con el pago de este impuesto”.

En Chile, hace cerca de dos años que se encuentra vigente el IVA a los servicios digitales, que fija un impuesto del 19 por ciento a las operaciones realizadas por plataformas radicadas en el extranjero pero que son consumidas por usuarios en el país.

