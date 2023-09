Denuncian el intento de arreglo de un partido en el fútbol femenino argentino

La arquera del plantel de El Porvenir, Florencia Mercau, acudió a la Justicia luego de que le ofrecieran, a través de redes sociales, USD1.500 por perder un partido.

Argentina.- Mientras en Bolivia el torneo de fútbol se encuentra suspendido y los clubes irán a un juicio abreviado para echar luz sobre el escándalo de arreglo de partidos y en Colombia el presidente de Coljuegos mostró su preocupación por episodios similares, en Argentina ocurrió un hecho inesperado. Las redes delincuenciales que se encargan de arreglar resultados de partidos habrían desembarcado en el fútbol femenino del país.

Así lo denunció Florencia Mercau, arquera del plantel de El Porvenir, quien fue contactada para dejarse perder un partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La semana previa al partido, en las redes sociales, la pareja de Mercau había recibido un mensaje anónimo. “Cuándo podríamos juntarnos así te propongo un negocio? Trabajo con un centro de apuestas y quería saber si tu pareja estaría interesada en ganar USD3.000 por partido“, decía el texto.

La jugadora le escribió a la vicepresidenta del club de Gerli, Verónica Goldzamd, para contarle lo ocurrido. El Porvenir presentó la denuncia ante la Justicia y ante el Tribunal de Disciplina y de Ética de la AFA.

Mercau es la primera vez que recibe un mensaje de este tipo. Regresó al fútbol argentino a mitad de año, tras una temporada en Islas Feroe. Tras contar esa “propuesta” que había recibido, se enteró de que El Porvenir femenino ya había presentado una denuncia similar en abril pasado: su compañera en el arco, Cony González, también había sido contactada anteriormente por el arreglo de partidos.

“Un usuario de Instagram me preguntó si yo era la arquera de ‘El Porve’, que tenía una propuesta para mí. Me ofreció USD1.500 por dejarme perder. Además, tenía que juntar a otras dos compañeras y cada una ganaba esa suma también”, comentó González al medio local Tiempo Argentino.

A comienzos del año pasado, El Porvenir denunció ante la Justicia y la AFA la supuesta irregularidad de cuatro de sus futbolistas del plantel masculino, por ese entonces en la Primera C, sospechados por haber cobrado dinero del mercado clandestino. En la Unidad Fiscal 6 de Lanús, donde radicaron la denuncia, sospecharon que El Porvenir no está solo: que hay más futbolistas y clubes del Ascenso. Pero el caso quedó en la nada y la causa no avanzó.

Al fútbol femenino se le suma una particularidad que posibilita el aumento de estas redes ilegales: el crecimiento del deporte femenino explica también el crecimiento similar en las apuestas en estas disciplinas. No es casualidad que la tasa de crecimiento anual de las apuestas en el fútbol femenino a nivel mundial haya sido del 20 por ciento desde 2020, según un estudio de la Universidad Deportiva Alemana de Colonia, publicado en julio.

El estudio además se detiene y examina la vulnerabilidad potencial de los deportes femeninos en el arreglo de partidos. En Argentina, por ejemplo, más del 40 por ciento de las jugadoras de la Primera División aún son amateurs, lo cual puede hacer proliferar el crecimiento de redes ilegales que encuentren en esta falta de recursos el caldo de cultivo para crecer.

“Más allá de las necesidades que paso económicamente, nada me llevaría a vender mi honestidad ni mis valores”, se defendió Mercau en declaraciones a Tiempo Argentino, aunque también destacó que entiende que muchas colegas pueden ser vulnerables ante las propuestas y más si se tiene en cuenta que el sueldo mínimo de las jugadoras está por debajo de la canasta básica de AR$75.000 (USD215).

Finalmente, el partido sospechado terminó en empate en 3 goles entre El Porvenir y Gimnasia de La Plata, luego de que en el primer tiempo el equipo en el que ataja Mercau se fuera el descanso perdiendo 2 a 0.

Ver también: La FIFA no detectó casos de arreglos durante la Copa Mundial Femenina