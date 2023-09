Declaran inadmisible el recurso interpuesto por la ANFP en relación a los contratos con casas de apuestas

Desde la entidad que rige el fútbol chileno advirtieron que recurrirán la sentencia y acudirán al Tribunal Supremo para resolver el litigio.

Chile.- La Corte de Apelaciones de Santiago le dio un duro golpe a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tras declarar como inadmisible el recurso de protección que había interpuesto tras la orden del gobierno de cortar todo tipo de vínculo comercial con las casas de apuestas.

El fallo, firmado por las ministras Maritza Villadangos y Elsa Barrientos, sostiene: “El recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias e ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de algunas de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”.

Tras conocer la sentencia, desde la ANFP emitieron un comunicado donde avisaron que irán hasta el máximo Tribunal del país para resolver la controversia.

En el escrito, la entidad que rige al fútbol chileno señala que “en su recurso de protección, la ANFP reclama exclusivamente que el Oficio vulneró su derecho constitucional a ser juzgada por los tribunales que señala la ley, ya que el Subsecretario en lugar de presentar su respectiva demanda ante un juez, instruyó administrativamente que se ponga fin a contratos vigentes”.

“Para esto, ni el Ministerio de Justicia ni la Subsecretaría tienen atribuciones legales, como no las tiene ningún órgano administrativo ni Superintendencia en Chile”, complementaron.

Asimismo, subrayaron que “en este recurso de protección no se discute, por lo tanto, la legalidad o ilegalidad de los contratos de apuestas en línea, asunto fundamental que a juicio de esta ANFP no se refleja adecuadamente en la reciente resolución de la Corte. La ANFP no ha sido emplazada ni ha sido parte de ningún juicio ni recurso en que esta discusión se haya producido”.

Voces a favor del fallo

Este revés de la ANFP para la diputada Marisela Santibáñez, “es un paso adelante en esta situación que es absolutamente un ilícito y que se dijo no solo en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas, sino que también en todo el esfuerzo que se está haciendo porque la tributación y los impuestos de las casas de apuestas en Chile se han pagado de la forma correcta y legal”.

En ese sentido, Santibáñez celebró los actores que se organizaron para trabajar por revertir esta situación como “el subsecretario de Justicia, el Ministerio de Justicia, la gente privada, los casinos que hoy día están trabajando de forma legal en Chile, que hacen este esfuerzo para que efectivamente en el fútbol este ilícito no se cometa y se pueda regular de la forma que corresponde“.

Por su parte, el diputado e integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados , Jaime Mulet, alertó sobre la presión que están ejerciendo las casas de apuestas para que sean regularizadas en Chile.

En esa línea, el parlamentario afirmó que el Gobierno quiere sacar pronto el proyecto para recaudar mayores recursos fiscales, sin embargo, advirtió que no se ha hecho una discusión de fondo sobre los alcances y efectos negativos que pudiera tener en la ciudadanía esta decisión.

Al respecto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), afirmó: “Hemos estado conversando con un grupo de parlamentarios y parlamentarias para oponernos de manera categórica al apuro que tiene el Gobierno en aprobar y legalizar las casas de apuesta que fueron declaradas ilegales e ilícitas por la Corte Suprema”.

“Nos parece muy grave la manera en cómo se pretende avanzar y se quiere hacer un blanqueo, por parte del Ministerio de Hacienda, de las casas de apuesta”, sostuvo el diputado.

Efectivización de los bloqueos

Además del fallo adverso para la ANFP, en el país se sigue avanzando en el bloqueo de 23 sitios ordenado por la Corte Suprema. En este sentido, El subsecretario de telecomunicaciones, Claudio Araya, conversó con con el medio local ADN y afirmó: “Lo que tenemos muy a firme es el fallo de la Corte Suprema que establece el bloqueo a 23 direcciones. Estamos trabajando en eso para que se complete ojalá esta semana“.

Consultado acerca de los otros 1200 sitios que incluyó en un listado “La Polla Chilena de Beneficencia”, Araya explicó: “Ni nosotros ni la Polla tenemos las facultades para decir que son ilegales. Eso lo determina la Superintendencia de Casinos y Juegos de Azar. Estamos trabajando en un protocolo para responder ágilmente a estas situaciones, pero yo no puedo instruir el bloqueo porque alguien me lo dijo”. Además aclaró que “se tienen que hacer verificaciones para entender que cumplen las condiciones para que estén operando de manera ilegal en el país. Una vez que eso esté hecho, vamos a trabajar de la misma forma”.

