Clubes de fútbol chilenos le exigen claridad a la ANFP ante la cancelación de contratos con casas de apuestas

Los dirigentes de los equipos de primera división le exigieron a la entidad máxima del deporte en el país que defienda sus derechos.

Chile.- Los presidentes de los clubes de la Primera División de Chile se reunieron con el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) con el objetivo de exigir acciones frente a la decisión por parte del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia que obligó a la ANFP a terminar su vínculo con Betsson.

Esta decisión, que se suma al dictamen de la Corte Suprema que declaró la ilegalidad de las casas de apuestas online en el país, tuvo efectos inmediatos en todo el país. Betway, que patrocinaba a cinco equipos (Coquimbo Unido, Audax Italiano, Ñublense, Unión La Calera y Everton) les comunicó a esas instituciones que dejaba el negocio, al menos hasta que la situación legal se aclarara, aunque se comprometió a pagar los compromisos adquiridos hasta fin de año.

Ante este panorama de incertidumbre, crecieron las críticas a la ANFP y a su presidente, Pablo Milad, ya que, según los clubes, la comisión directiva no supo dar una respuesta clara sobre la legalidad o ilegalidad de las casas de apuestas online.

Según el medio local La Tercera, durante la reunión, la frase que más se escuchó ante los continuos reclamos de los representantes de los clubes fue “lo estamos evaluando”.

En diálogo con el mencionado medio, uno de los presidentes que asistió a la reunión explicó: “Se criticó mucho que la ANFP no era capaz de tener posturas claras. Varios ahí intervinieron para señalar que frente a un problema así hay que tener claridad. Si es legal o no, si vamos a terminar los contratos, qué vamos a hacer, en definitiva. La ANFP no fue capaz de mostrar una posición firme y certera”.

Además, el dirigente afirmó: “No son capaces de decir si van a mantener los contratos o si hay que cumplir las instrucciones del ministerio para evitarse problemas”.

La urgencia por parte de las instituciones deportivas se explica, en parte, con el vencimiento del plazo de 30 días que el gobierno le otorgó a la ANFP para dar de baja los contratos con las casas de apuestas. En un principio, se había barajado la idea de romper los contratos vigentes con las casas de apuestas, sin embargo, tras una asesoría legal, la institución decidió presentar un recurso de amparo y mantener los acuerdos.

Clave en esa determinación es la postura del Consejo de Presidentes del fútbol chileno. “Se conversó sobre la situación y se definió que la ANFP empleará todo lo que la ley otorga para defender su contrato“, contó el presidente de O’Higgins, Pablo Hoffmann al diario El Mercurio.

La inminencia de esta resolución judicial y sus consecuencias pueden cambiar el panorama actual del fútbol chileno y también su futuro, por lo cual, los clubes exigen que la ANFP “se haga respetar” y haga prevalecer sus intereses.

Investigación y sanción

Mientras la ANFP lidia con el frente judicial por un lado y el interno por otro, avanzó en la sanción a David Escalante, el futbolista argentino de Cobreloa, quien había denunciado que compañeros suyos estaban “perdidos en las apuestas”.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con dos fechas de suspensión a Escalante, al considerar “injuriosas y ofensivas” sus acusaciones públicas de posibles arreglos con casas de apuestas en la final por el ascenso que Cobreloa perdió ante Deportes Copiapó por 5-0, y que significó que el equipo no consiguiera subir a Primera División.

“Axl Ríos, por darte un nombre, se hace echar a los 20 minutos del primer tiempo y nos deja con un hombre menos y a fin de año o al año siguiente termina yendo a Copiapó, al equipo que nos ganó la final (…) están enfermos apostando. Nosotros teníamos compañeros que apostaban hasta las amarillas. Apostaban hasta los laterales, apostaban hasta cuántos córners hacían. Y todos lo festejaban, gritaban ‘¡ganamos!’. Y después, cuando perdimos, todos pusimos la mirada en ellos. Es así”, había señalado Escalante a principios de mes.

Precisamente esos dichos fueron los que ponderó el tribunal al momento de emitir su fallo en contra del goleador de Cobreloa, a quien se le aplicaron sanciones “por infracción al artículo 68°, letra a) del Código de Procedimiento y Penalidades, pena que deberá cumplirse en partidos correspondientes a torneos organizados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional”.