Culminó con éxito el seminario sobre juego responsable en Río de Janeiro

Referentes de loterías de todo el mundo analizaron la actualidad del sector, en un seminario realizado en Brasil.

Brasil.- El Seminario Internacional Juego Responsable: una conexión transformadora concluyó el pasado viernes 24 de marzo. El evento, organizado por la World Lottery Association (WLA) y la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae), con la colaboración de Loterias Caixa como anfitrión, se desplegó a lo largo de tres días en en Rio de Janeiro, Brasil,

El objetivo del evento fue compartir experiencias y buenas prácticas entre asociaciones, loterías y proveedores sobre la responsabilidad social corporativa y el juego responsable. Además, se busca fomentar la certificación en juego responsable como una herramienta para mejorar la gestión y la reputación de las loterías.

Presentación de la Comisión de Juego Responsable de Cibelae

La comisión técnica de Responsabilidad Social Corporativa y Juego Responsable de Cibelae expuso sobre sus objetivos y proyectos ejecutados. Además, presentó los documentos ‘Guía para el desarrollo de programas de Juego Responsable‘ y ‘Elementos básicos de Responsabilidad Social’. La exposición estuvo a cargo de Diana Fusco (IJAN – ALEA) y Sandra Conde (La Banca), coordinadora e integrante de la comisión, respectivamente.

Diana Fusco destacó la transformación de la responsabilidad social y su relevancia para la sostenibilidad del juego. Por su parte, Sandra Conde se enfocó en el desarrollo de programas de juego responsable y en los niveles de certificación de la WLA, haciendo especial hincapié en la importancia de trabajar en programas para canales a distancia.

Liderazgo de las mujeres en las loterías

Durante el panel de la iniciativa Women in Lotteries Leadership (WILL), destacados referentes como Rebecca Paul, Lynne Roiter, Stepháne Pallez, Esmeralda Britton y Younés El Mechrafi -representante del programa WILL para las loterías africanas- compartieron sus experiencias y visiones sobre el liderazgo femenino en el sector.

En particular, Esmeralda Britton, presidente de la Junta de Protección Social de Costa Rica, presentó las acciones recientes que se han llevado a cabo en América Latina desde que fue nombrada representante regional del programa WILL. Estas iniciativas incluyen su participación en el III Encuentro de Mujeres en San Martín de los Andes (Neuquén, Argentina), la creación de un grupo de WhatsApp con más de 100 miembros para mujeres de la región, su participación en la actividad del IJAN (Neuquén, Argentina) por el Día Internacional de la Mujer y su participación en un exitoso webinar organizado por WILL Latam y Cibelae el 15 de marzo.

Prevención de la manipulación de resultados en eventos deportivos

La jornada del viernes se inició con una presentación del director ejecutivo de WLA y secretario general de United Lotteries Integrity in Sports (ULIS), Luca Espósito, quien dio a conocer los servicios que ofrecen a sus miembros para prevenir el arreglo de apuestas y detectar tempranamente eventos sospechosos. Espósito destacó la importancia de la colaboración entre miembros, organismos oficiales, organizaciones deportivas internacionales y policía internacional para lograr este objetivo.

Luca Espósito compartió algunas de las estrategias de ULIS para prevenir el amaño de apuestas y detectar tempranamente eventos sospechosos.

Tendencias emergentes en comercialización y comunicación

El panel Marketing: nuevas tendencias en las apuestas, moderado por el director ejecutivo de Cibelae, Rodrigo Cigliutti, contó con la participación de Claudia Alarcón (Lotería Nacional de México), quien presentó las estrategias de marketing enfocadas en atraer a un público joven. Dado que la edad promedio de los clientes ronda los 57 años, Alarcón destacó la necesidad de segmentar la publicidad según el portfolio y la zona del país.

Por su parte, Alfonso Galiano (La Once, España) mencionó las dificultades que enfrentan actualmente debido a las regulaciones impuestas por el gobierno español, que les prohíben el uso de las redes sociales para promocionar y difundir sus productos.

Durante el evento, también tuvieron un capítulo aparte las certificaciones en juego responsable. En un panel de debate conformado por CEOs, se analizó la evolución, las ventajas y el futuro.