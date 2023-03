La Asociación Chilena de Casinos vuelve a pedir por la regulación del juego online

El proyecto que legalizaría el juego online en Chile sigue en stand by.

El pedido fue realizado por la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego.

Chile.- La situación irregular de las casas de apuestas online en Chile sigue bajo la lupa. Luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dijera que son “ilícitas”, desde la Asociación Chilena de Casinos de Juego pidieron por la regulación de la actividad, cuyo proyecto de legalización sigue sin novedades en el Congreso.

La presidenta ejecutiva Asociación Chilena de Casinos de Juego, Cecilia Valdés, habló con el medio local ADN Hoy y dijo: “Necesitamos que se regule, para que todas estas externalidades sean bien trabajadas”.

De acuerdo con la explicación de Valdés, todos lo que son juegos de apuestas o casinos “está muy regulado y normado”, y la ley dice “quiénes pueden y quienes no pueden operar”, por lo que aquellos que no pueden operar, “no es que no estén regulados, es que son ilegales“.

En ese sentido, la representante de los casinos chilenos, aseguró en la entrevista con el medio andino que “no se puede decir que desde 2020 ellos sí estaban aceptados para pagar el impuesto digital, porque esto no es así” y agregó: “Nosotros nos reunimos con el director del SII y le preguntamos por este tema, y nos dijo que había muy pocas plataformas inscritas, y ninguna había pagado impuestos“.

Es por eso que Valdés sostuvo que ellos buscan que la situación se regule: “Brasil y Colombia tienen su regulación, y nosotros no nos podemos quedar fuera de esta transformación digital“, dijo.

En ese sentido, respecto a los proyectos que existen en el Congreso, explicó: “Para nosotros es mucho más lógico que aparezca un proyecto que primero las regule, y después ver cómo estas se pueden publicitar, pero esta es la dicotomía que pasa en Chile, donde la publicidad de estas plataformas está desatada, mientras salen dictámenes que dicen que no pueden pagar impuestos porque son ilegales”.

Por último, Valdés indicó respecto a las casas de apuestas online: “Sabemos que el consumo digital es muy amplio, y en juegos o apuestas digitales también. Nosotros queremos que se regule, y nos hemos puesto a disposición de la autoridad para esto“.

