Crece la polémica en Chile por la ley contra el patrocinio de las casas de apuestas en el fútbol

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), criticó el proyecto de ley que busca prohibir el patrocinio de las casas de apuestas online en el fútbol chileno.

Chile.- El mundo del fútbol del país andino está totalmente atravesado por la polémica en relación al proyecto de ley que busca prohibir la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos. Al comunicado de la Superintendencia de Casinos de Juegos contra los sitios de apuestas y la defensa de los contratos del presidente de uno de los clubes más populares, se sumó la voz del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Pablo Milad, quien encabeza la ANFP, dijo: “La postura de la ANFP con respecto al proyecto de ley es que estamos en la posición de que se debe regularizar sí o sí. Se debe regularizar y normar”, sin embargo, agregó: “Hoy las casas de apuestas son un soporte significativo. Recordemos que esta actividad (el fútbol) es deficitaria, lo que significa que no se puede restar de un día para otro estos aportes porque disminuye también el apoyo al fútbol formativo y femenino. Desde el próximo año es una obligación contratar al 50 por ciento de los planteles femeninos y para ello se necesitan recursos”.

Respecto a si son ilegales o no los contratos con las casas de apuestas, Milad dijo: “Algo es ilegal cuando va contra la ley. Hoy día no hay una regulación, por eso nosotros vamos por ello. Queremos que se regularice, pero no podemos decir que es ilegal si no está normado. En el mundo se ha regularizado y yo no puedo decir que el fútbol esté avalando algo ilegal, yo no estoy de acuerdo. Nosotros facturamos con IVA a las agencias correspondientes y la mayoría tienen asidero en Chile u otras no”.

Asimismo, reconoció que “en todas partes del mundo existen las casas de apuestas, incluso Conmebol tiene a Betsson. La FIFA no lo prohíbe, pero sí hay un control directo en lo que se refiere a los resultados del fútbol. A través de empresas internacionales, la Conmebol y la FIFA se analiza la canalización en lo que se refiere a un resultado determinado de un partido o un evento concreto, como una tarjeta amarilla a tal hora o un marcador que extrema las apuestas en un encuentro determinado, bajo un pago excesivo. O sea, hay una revisión de amaños y de descartes a partir de un resultado directo. Pero la mayoría de las apuestas son por medio de casinos, no del fútbol”.

El presidente de la ANFP se presentó también ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y volvió a defender esta postura: “En caso de aprobarse este proyecto tal como está, obligaría a rescindir los contratos de patrocinio, lo que generaría un profundo daño al fútbol chileno tan golpeado por la pandemia”, sostuvo, junto con agregar los ingresos por este concepto equivalen al 7,8 por ciento del total que reciben las instituciones.

En esa misma línea, transparentó su posición: “Nuestro llamado es a regular la actividad antes que prohibirla. Tenemos una concepción con respecto a que se podrían fusionar ambos proyectos”, para luego pedir una consideración especial. “Queremos que se regule, pero solicitamos una medida de mitigación: que se de un espacio de latencia de 36 meses desde la publicación en el Diario Oficial, porque hay contratos firmados con estas casas”, pidió.

En tanto, la entidad fijó el 2 de agosto como plazo para recibir a distintos actores involucrados en la materia y estableció el 5 de ese mismo mes, a las 12.00, como fecha final para hacer las indicaciones, aunque con una posibilidad de prorrogar hasta el 12, en caso de que así fuera necesario.

Otra polémica

El representante de jugadores Fernando Felicevich está en el ojo de la tormenta, luego de que una investigación de Ciper asegurara que tiene vínculos con las casas de apuestas que auspician a varios clubes del fútbol chileno.

Al respecto, Pablo Milad dijo: “Nosotros sabíamos que Fernando Felicevich es representante de algunas casas de apuestas. Esa es una negociación privada de los clubes, en eso nosotros no participamos. Nosotros, a través de los estatutos, vamos a delimitar de alguna forma cierta participación de los representantes en el fútbol. Pero no está el ítem de representación de algunas casas de apuestas o de la agencia que se maneja”.

La postura de la SCJ

Desde la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) advirtieron que en Chile “las apuestas son ilícitas a menos que cuenten con una autorización expresa”.

Desde el organismo que regula a la industria en Chile, recordaron que solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak pueden operar determinados juegos de azar o apuestas en línea. “Cualquier otra persona natural o jurídica que lo haga cometerá un ilícito”.