Crece el juego online en La Pampa y advierten sobre páginas fraudulentas

Desde la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS) brindaron datos del juego online en la provincia.

Argentina.- El juego online avanza a pasos agigantados en el territorio nacional. Mientras algunas provincias aún aguardan por su implementación, en otras que ya cuentan con la modalidad desde hace un tiempo, registran cifras récord y luchan constantemente con la proliferación de páginas ilegales.

Desde la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS) compartieron datos acerca de la situación de la industria en La Pampa. Jorge Payeras, gerente de la entidad, dijo que el juego online logró posicionarse como el segundo juego elegido por los pampeanos en 2022, detrás de la quiniela.

“Históricamente, la quiniela fue el juego preferido de los pampeanos, en realidad ocurre en todo el país. Ahora el juego online tuvo un crecimiento muy importante (comenzó en 2019). Es el segundo juego en recaudación en apuestas: ya está en el 50 por ciento de la recaudación de la quiniela, muy por encima del Quini 6 y del Loto”, le dijo Payeras al medio local InfoPico, donde también comentó que recientemente se incorporaron las apuestas deportivas a la oferta de apuestas en línea.

“Actualmente, el único autorizado para el juego online es Casino Club por una ley provincial. Los ingresos que provienen del Casino son muy importantes: el presencial paga más de AR$50m (USD273,299) y el online aporta AR$12m (USD65,591) mensuales. Esto es todo ganancia para DAFAS y para el Estado provincial”, aseguró.

“Durante el 2023 vamos a seguir trabajando en todos los juegos que tenemos, que son los que se comercializan en la Argentina, con la suma del juego online. También vamos a seguir trabajando en la lucha contra juego clandestino que nos preocupa mucho”, declaró Payeras.

Por su parte, la subgerenta Comercial y de Juegos de DAFAS, Laura Iglesias, le confirmó al medio local La Arena que durante el Mundial de Qatar 2022 se dispararon las apuestas deportivas online y “fue muy difícil controlar las páginas ilegales”.

En ese sentido, explicó que la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) tiene un convenio con Facebook e Instagram y cuando hacen la denuncia bajan la pagina si no está legalmente autorizada, sin embargo, durante la cita mundialista “se denunciaba una página y aparecían cinco más”, graficó.

Iglesia confirmó que últimamente “crecen las apuestas online y tenemos una lucha importante por las miles de páginas de casinos online que no son legales, porque los casinos legales tiene que tener en su dirección www. nombre del casino y después .bet.ar“.

Por último, la funcionaria explicó que las denuncias las hacen “porque la gente puede resultar estafada porque no tienen controles o no hay control de hacia menores o personas vulnerables que no se pueden autoexcluirse de las plataformas” y porque el juego clandestino ”no genera ingresos a La Pampa porque no pagan impuestos, no pagan cánones y tiene de rehenes a las personas”.

Los números del 2022

El titular de DAFAS también dijo que “el juego oficial en La Pampa prevalece sobre cualquier otro juego clandestino, cosa que en otros lugares no ocurre y hay una lucha más difícil”, sin embargo “el juego clandestino en la provincia es poco significativo”, según Payeras.

Por otro lado, el funcionario aseguró: “El 2022 fue un año difícil económicamente y eso hace que cualquier actividad comercial no sea fácil y el juego no es una excepción. No es cierto esa creencia de que cuando a la gente le va mal económicamente, juega más. Fue un año bastante normal, pero los ingresos por las apuestas, si bien se incrementaron, no llegamos a los porcentajes de inflación”.

En ese sentido, detalló: “El año pasado tuvimos ingresos por apuestas de AR$4600m (USD25m) y en el 2021, AR$2835m (USD15m). Es decir, crecimos un 62 por ciento, pero la inflación fue de 96 por ciento”.

“Nuestra actividad depende del azar, entonces puede pasar que tengamos menos ventas, pero mejores resultados: eso es lo que nos sucedió en el 2022, hubo más recaudación que entrega de premios”, sostuvo Payeras.

Por último, el titular de la entidad recordó que “en el 2021, DAFAS entregó AR$420m (USD2m) de utilidades, que fueron a distintos organismos del gobierno provincial. Se distribuyeron después de pagar todo lo correspondiente. En el primer trimestre del 2022, distribuimos AR$606m (USD3m) y hacia finales del año, AR$235m. El 100 por ciento más que en 2021”.