Concejales de la ciudad de Córdoba buscan impedir la llegada del juego online

En el marco de la primera reunión de la Comisión de Adicciones, un grupo de ediles cordobeses insistieron con sus argumentos para prohibir el juego online en la capital de la provincia.

Argentina.- Cuando parecía que la discusión por la aprobación del juego online en la provincia de Córdoba estaba saldada, algunos miembros opositores a la ley del Concejo Deliberante de la capital cordobesa, volvieron a insistir en prohibir la normativa.

La discusión se dio en el marco de la primera reunión de la Comisión de Adicciones, de la cual participaron ediles y especialistas en el tema. Luego de que en diciembre fuera aprobada con votos del oficialismo y de cinco legisladores de Juntos por el Cambio la ley de juego online, ediles de la oposición presentaron un proyecto de ordenanza donde plantearon que en Córdoba capital debería quedar prohibido por normativa el juego online.

Los legisladores que integran la Comisión de Adicciones del Concejo, invitaron al debate a Guillermo Buitrago, de la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba; Munir Bracco, de la Pastoral Social también de la Iglesia Católica; a Gabriela Richard, magister en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas; además de Mario Vignolo, especialista en toxicología; y a Miguel Rodríguez Villafañe, doctor en Derecho y exjuez federal.

Según la información publicada por el medio local La Voz del Interior, los cinco expositores coincidieron en que la capital debe tener una nueva ordenanza que establezca la prohibición, tal como el proyecto que presentaron 14 concejales.

“Prohíbase en el ámbito de la Ciudad de Córdoba la prestación del servicio de juegos de azar, apuestas mutuas y actividades conexas, realizadas en forma ‘online’, virtual y mediante cualquier dispositivo electrónico y/o tecnológico”, reza el único artículo de la propuesta opositora presentada en el Concejo Deliberante.

Desde los radicales atomizados en cuatro bloques hasta las dos edilas del Pro, pasando por los vecinalistas y los juecistas, plasmaron su firma en la iniciativa impulsada por el edil Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal). El Frente de Izquierda no firmó el proyecto, pero también fijó su posición en contra, según declaraciones ante la prensa.

“La Municipalidad de Córdoba, a través de su Concejo Deliberante, tiene que ser clara y tajante respecto al juego online y la ley aprobada por la Legislatura”, afirmó Quinteros al defender la propuesta opositora.

En Córdoba se aprobó en 2005 una primera ordenanza que prohibió la instalación de casinos, bingos, loterías y slots, así como cualquier tipo de juego de azar. Aunque en 2009 fue derogada para sumar esta misma limitación al Código de Espectáculos Públicos (ordenanza municipal 11.684), que sigue vigente en la actualidad.

El exjuez federal Rodríguez Villafañe planteó positivo que se sancione una nueva norma que especifique la prohibición sobre las juegas virtuales. Por su parte, el sacerdote Bracco, que lidera la Pastoral Social, reiteró el rechazo de la Iglesia a la aprobación de la ley provincial del juego y su apoyo a que quede limitada en Córdoba capital.

“Creo que la sociedad en su mayoría no se sintió representada por sus representantes cuando se legalizó el juego online… Lamentablemente se aprobó la ley del juego online, a pesar de que la mayoría de las voces de la sociedad se oponían. La legalización causará un daño social irreparable”, aseguró Bracco.

Por su parte, Buitrago, quien forma parte de la Pastoral de Adicciones de la Iglesia Católica, se sumó a los argumentos que rechazan la regulación del juego online: “La ludopatía es un problema que, si no se trata a tiempo, deriva en graves consecuencias para la persona y la familia, puede ser la entrada también al alcohol, a las drogas o a la delincuencias”, aseguró.

Al momento de su exposición, Vignolo, especialista en toxicología y ex director del hospital de San Francisco, aseguró que es un tema que preocupa al Consejo de Médicos de Córdoba. “Es sin dudas un debate entre la prohibición del juego y la regulación de la actividad en el ámbito de Córdoba. Como Consejo de Médicos se trabaja para preservar la salud y hacer la vida lo mejor posible. La ludopatía es una enfermedad que genera un efecto boomerang que repercute en forma negativa… Genera una seducción porque se piensa en una forma de enriquecer cuando nadie se enriquece con el juego”, aseguró.

Mientras que desde el oficialismo que gobierna la capital cordobesa no adelantaron su postura respecto al tema, a pesar de haber formado parte de la Comisión, sí tomó la palabra el referente opositor Quinteros: “Los argumentos en contra del juego on line que se dieron fueron muy contundentes. Además, se habló claramente que no solamente podemos sino que debemos avanzar con la ordenanza para incorporar la prohibición. La idea es rebatir el argumento de que no hace falta cambiar nada y que quede claro que más allá de la ley aprobada, la Municipalidad de Córdoba tiene autonomía para dictar su propia normativa en la materia”.

