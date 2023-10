Existen pocos juegos de casino más emocionantes y sencillos de comprender como el Blackjack. Desde su llegada a los casinos su popularidad no cesa siendo un favorito en el mundo. Para apostar como experto y lucirse, entender las reglas es clave.

El juego de blackjack cuenta con dos modalidades: el americano y el europeo. Al igual que ocurre en el casino real, la mesa, el propósito del entretenimiento y las apuestas de ambas son similares. Aprender cómo se juega es el primer requisito.

Uno de los más jugados en las numerosas casas internacionales es el europeo, que explicamos en lo que sigue.

La mesa de blackjack es de forma rectangular. En su lado circular cuenta con espacio para 7 jugadores, frente a estos va ubicado el crupier.

En el juego, cada jugador juega contra el crupier. El objetivo es siempre alcanzar 21 puntos o por lo menos conseguir un valor próximo a ese.

Valor de las cartas

Los valores de las cartas en blackjack son estos:

Las cartas del 2 al 10 valen su valor

Las figuras valen 10

El AS equivale a 1 u 11 según lo que convenga al participante

La jugada mayor del juego es Blackjack, un jugador lo obtiene cuando sus 2 naipes iniciales llegan a 21, o sea, sean un AS y una carta que vale 10.

La suma de 21 con más de dos naipes no es Blackjack. La suma de 21 con 2 cartas tras separar una mano, de dos Ases o dos naipes con valor 10, tampoco es Blackjack.

Reglas

Vemos las reglas del BlackJack.

Al comenzar la partida, cada jugador tiene que hacer su apuesta inicial. Luego de que el total de participantes la hayan realizado, el crupier dice “no va más” para dar cierre a la ronda de apuestas e iniciar el reparto de cartas.

El crupier reparte 2 cartas descubiertas a cada jugador y una a él mismo, igual descubierta. Luego del reparto, el crupier da paso al jugador ubicado en su lado izquierdo para que juegue su mano. Luego de que lo haga, el crupier le da turno al participante que sigue y así hasta que por último es el crupier el que juega su mano.

Aquellos que queden más lejanos de 21 que el crupier o se estén por arriba, pierden lo apostado. Los que empaten con el croupier no ganan ni pierden, sino que recuperan lo apostado.

Las apuestas ganadoras con la jugada blackjack se abonan 3 a 2, las otras ganadoras, más cercanas a 21 que el croupier, se abonan 1 a 1.

Cada jugador solo tiene un turno para jugar su mano, en su turno puede:

Pedir carta: un participante puede pedir las cartas que quiera siempre que su mano esté por debajo de los 21 puntos. Si al pedir carta se pasa de 21, el crupier quita las cartas y recoge las apuestas.

Plantarse: un participante puede plantarse en cualquier instante.

Doblar: un participante puede doblar su apuesta. Solo es posible al iniciar el turno, luego de recibir los naipes. Para doblarla se debe ubicar otra apuesta de igual valor que la apuesta inicial. Cuando alguien dobla su apuesta solo recibe una carta más. En ciertos casinos se puede doblar con cualquier puntuación, no obstante, hay casas que solo lo permiten cuando la mano suma 9, 10 u 11.

Separar: si las dos cartas de comienzo tienen igual valor, 10 y una figura, se puede separar la mano en 2 por su lado. Para esto, el participante debe hacer una apuesta igual a la inicial, así cada mano tiene su apuesta. Si luego de separar una mano se alcanza 21 puntos con dos cartas no hay blackjack, en las manos divididas nunca se puede obtener esta jugada.

Cuando se separan dos Ases solo se reparte una carta a cada mano separada.

Si la carta del crupier es un As, este de inmediato luego del reparto, previo a que los jugadores hagan su mano, brinda la chance de hacer las apuestas de seguro. Con ellas, el jugador apuesta a que el crupier logra la jugada de blackjack. Para hacerla, hay que colocar la mitad de la apuesta inicial en la línea de seguro de la mesa. El pago es a 2 a 1. Si el croupier lo consigue, paga a cada apostador el doble de lo que apostó; si no lo consigue recoge las apuestas.

¿Cómo ganar en el Blackjack?

La estrategia juega un papel clave en saber cómo ganar en el Blackjack. Cualquier participante que busque ganar y sumar en el juego debe conocer trucos que permitan plantarse, doblar o dividir la apuesta, pedir carta y gestionar apuestas.

Primero viene bien volver a recordar que el Blackjack es un juego de azar de los llamados de contrapartida, que se juega con naipes con el fin de alcanzar los 21 puntos o aproximarse sin pasarse de allí.

Si no se consigue, toma las apuestas de las manos que hagan una puntuación menor a la suya y paga las superiores. Las manos que obtienen una puntuación igual a la de la banca no valen y no se pueden retirar apuestas luego de recoger los naipes.

Los pagos se hacen a la par, o sea, por igual importe de la apuesta, pero si un participante hace blackjack, se le abona tres por dos.

Algunos de los trucos destacados

El seguro

Cuando el primer naipe del crupier es un as, los participantes tienen la opción de asegurarse contra el probable blackjack de la banca. El crupier expone este seguro al total de jugadores y previo a otorgar la tercera carta al primer jugador que la solicite. Desde allí, nadie más puede asegurarse.

Quien se asegure, deposita por arriba de la línea de seguro, ubicada delante de su plaza, un número como tope similar a la mitad de su apuesta inicial.

Si el croupier saca un 10, o sea, alcanza un Blackjack, toma las apuestas que pierden y abona los seguros de 2×1. Si no lo logra, recoge los seguros y cobra o paga las otras apuestas como en el juego habitual.

Las parejas

En el caso de que un jugador reciba las dos primeras cartas de igual valor, puede jugar a dos manos. Si usa esta alternativa debe realizar una apuesta semejante a la primera de este sobre otra. Estos dos naipes y apuestas se ven como manos separadas e independientes, y cada una cuenta con un valor y destino propios. Puede así, crear tantas manos como total de naipes de igual valor obtenga. El jugador se planta, pide carta y juega en similares condiciones que en el jugo simple, partiendo por la mano que se ubica más a su derecha previo a la mano siguiente. Si forma una pareja nueva puede dividir nuevamente y depositar apuesta.

Apuesta doble

Si el jugador consigue 9, 10 u 11 puntos con las dos cartas iniciales, puede doblar su apuesta. Aquí, solo se puede tomar un naipe extra. La doble apuesta se genera para todas las manos, aun las parejas.

Apuestas acumuladas

Pueden hacerse apuestas y premios acumulados o aleatorios, relacionados a combinaciones especiales de naipes conseguidos dentro de las manos en el curso de las partidas ordinarias y en mesas de Blackjack.

Estrategia básica en el BlackJack

La estrategia básica del Blackjack radica en un total de reglas que establecen qué decisión es más acertada tomar considerando la carta descubierta del crupier y la mano del jugador.

Se pauta que en una partida de este juego la decisión principal que debe toma run participante es conocer cuándo pedir carta o plantarse. No obstante, y al margen de la importancia que tiene, saber cuándo doblar la apuesta o dividir una mano es similar de transcendente.

Para comprenderla mejor, se puede clasificar la carta del crupier así, de acuerdo a su valor:

Carta débil: con valor del 2 al 6, en especial el 5 y 6.

La estrategia básica fija que las alternativas de que el crupier se pase cuando su carta descubierta sume un valor del 2 al 6 es de más de un 35%, alcanzando a ser por arriba de un 40% para valores 5 o 6.

Carta fuerte: con valor del 7 al AS, en estos casos el crupier tiene más de 35% para alcanzar una mano casi ganadora (mano con valor de 17 a 20).

El cimiento de la estrategia básica se asienta en la fuerza o debilidad de su carta descubierta y la mano del jugador. Las reglas de la estrategia básica del blackjack siguen esta premisa:

Plantarse con una mano de cartas duras mayor de 12, frente a una carta débil del croupier esperando que este se pase.

Plantarse cuando se tiene una mano con elevadas chances de ser la que gana. Con manos de 17 a 20, pedir carta es visto como arriesgar demás.

Pedir carta, aun cuando casi todas las veces el resultado sea pasarse, con 1 mano de cartas duras siempre que no sea una mano con probabilidad de ganar, de 17 a 20, y el croupier tenga una carta fuerte, del 7 al AS. En este caso, la estrategia básica es mejorar la puntuación de la mano ya que hay chances de que este saque buenos puntos.

Doblar la mano cuando el crupier tiene una carta débil, del 2 al 6, para aprovechar la ventaja de jugar frente a un naipe débil del croupier.

Doblar con manos de cartas duras que sumen 10, salvo si el crupier suma un 10 o AS u 11.

Dividir la mano si el croupier tiene una carta débil, del 2 al 6, para sacar máximo partido a una mano donde el crupier tiene una carta débil.

Separar 8`s y Ases porque en el mazo lo que hay más son naipes con valor 10, 16 cartas de las 52 son este valor. Aun así, no se aconseja dividir dos cartas con valor 10.

Qué es 21+3 en BlackJack

Quienes alguna vez soñaron con la posibilidad de jugar al blackjack y al póker en paralelo, saben qué es 21+3 en blackjack. De esta forma, y gracias a un tipo de apuesta extra, toma en cuenta las dos cartas del jugador y la que tiene boca arriba el croupier. Si las 3 crean una escalera, trío o escalera de color, el participante gana.

Consiste en crear una mano de póker con los dos naipes iniciales boca abajo de la mano combinadas con la primera carta boca arriba del crupier. Si no se consigue una combinación triunfadora, se pierde la mano extra, pero todavía es posible ganar la apuesta principal.

Claramente, esta variante del juego le suma una gran dosis de emoción y oportunidad a las apuestas que ya se daban.

Si el juego elegido por el participante admite esta apuesta adicional, habitualmente, en la mesa hay una casilla puntual de 21+3 en la que se puede ubicar la apuesta.

En las casas de apuestas online más reconocidas, hay múltiples variantes para jugar blackjack y divertirse a lo grande con uno de los juegos más populares y vibrantes del mundo del azar.

