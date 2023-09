Bolivia: convocan a una reunión para analizar la vuelta del fútbol profesional tras las denuncias por arreglo de partidos

El presidente de la FBF, Fernando Costa, citó a los clubes para buscar la manera de retomar la competencia luego de la suspensión por el escándalo de amaño de resultados.

Bolivia.- Luego de la denuncia de una red delincuencial que se encargaba de arreglar resultados de partidos de fútbol en la primera y segunda división de Bolivia, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, decidió suspender la disputa de ambas competencias. Más aún, el dirigente afirmó tener pruebas “gravísimas” de lo que ocurría en el país.

Desde hace dos semanas, la actividad futbolística boliviana se encuentra detenida e incluso generó rechazó por parte de algunos de los equipos que disputan el torneo.

Por esto, el presidente de la FBF envió una carta a todos los clubes de la Primera División y a las asociaciones que conforman la Copa Simón Bolivar para debatir en el Comité Ejecutivo los próximos pasos a seguir en pos de reordenar la competencia.

Según detallan diferentes portales en Bolivia, en la cónclave, Costa comunicará la decisión que se ha tomado en relación a los involucrados en conjunto con el Comité Disciplinario de CONMEBOL.

La mencionada reunión se efectuará, desde las 19 h, en el salón Iberia del Hotel Europa y se definirá el futuro de los torneos de la División Profesional. En el debate no solo se buscará determinar de qué modo continúa la competencia, sino también cuáles serán las medidas tendientes a evitar que vuelvan a suceder episodios como el que acabó llevando a esta suspensión en primera instancia.

“Los dirigentes y abogados bolivianos contaron por qué tomaron la decisión que tomaron, y la justificaron con sus elementos. Los abogados de la Confederación Sudamericana de Fútbol escucharon y los citaron. Al día de hoy, no hay ninguna decisión, no hay clubes ni jugadores sancionados”, explicaron desde CONMEBOL tras las reuniones del viernes.

Por su parte, Diego Wayar capitán de The Strongest, ratificó la postura de no presentarse a jugar si es que se pretende comenzar con un torneo en los últimos meses del año. Considera que es un error anular los nueve meses de esfuerzo por algunos involucrados en la corrupción del futbol boliviano, más bien debería tomarse el ejemplo de otros países, donde no se suspenden los campeonatos.

“Nuestra posición es clara, no se debería anular los campeonatos, creo que no se han dado todas las cosas clara para confirmare ello y aparte se tiene el antecedente de que en los demás países se sanciona particularmente a las personas involucradas y no se castiga al futbol en general, creo que. Vamos a confirmar nuestra postura que es de no participar en un nuevo campeonato, que eso ya lo hemos dicho y vamos a ser firmes en ese aspecto”, dijo Wayar.

Mientras tanto, el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, pidió el pasado viernes 15 de octubre que los clubes involucrados en casos de amaños sean castigados con al menos 10 años de suspensión. También dijo que los dirigentes que hayan sido parte de la red de corrupción deberían ser juzgados por la justicia ordinaria y se los debería expulsar de por vida de sus cargos.

En este clima la reunión del día 18 de septiembre resultará clave para saber cómo sigue el fútbol boliviano, qué medidas se adoptarán para evitar los amaños de partidos y, también, qué sanciones caben a los involucrados y cómo sigue la investigación judicial.

