Cibelae celebra su 35° aniversario

El presidente de la corporación envió un mensaje para destacar el recorrido de la institución.

En el marco del 35º aniversario de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae), Javier Milián, presidente de la institución, envió un mensaje en donde destacó el “notable recorrido del ente” y su “papel fundamental en la promoción y el desarrollo de las loterías y apuestas estatales en Iberoamérica”.

En ese sentido, Milián dijo: “Durante las últimas tres décadas y media, Cibelae ha estado a la vanguardia de la industria, contribuyendo al bienestar de millones de ciudadanos al fomentar prácticas de juego responsables”.

Los 35 años que Cibelae celebra hoy, 17 de octubre, reafirman su compromiso con la comunidad iberoamericana. Desde el día de su creación, en 1988, junto a sus miembros regulares y asociados, Cibelae ha promovido la responsabilidad social y el juego responsable, seguro, transparente y sostenible, de manera continúa.

Con su mirada puesta en el futuro, el presidente de Cibelae expresa su firme creencia de que la organización seguirá liderando el camino, impulsando el progreso en la industria y trabajando incansablemente para garantizar un entorno de juego seguro y sostenible para todos: “El compromiso de Cibelae con la responsabilidad social empresarial es un ejemplo a seguir”, dijo.

Por último, Milián felicitó a cada miembro de Cibelae por su contribución y dedicación: “Sigamos trabajando juntos con pasión y determinación para alcanzar nuevos hitos y seguir construyendo un futuro prometedor para el sector de loterías y apuestas en nuestra región”, concluyó.

El Congreso en Lisboa

Del 19 al 22 de noviembre, Portugal será la sede del 18° Congreso Anual de Cibelae. El evento reunirá a las principales autoridades y referentes del juego oficial de Iberoamérica y otras regiones del mundo. Bajo el lema “Jugadores responsables hacen buenas apuestas“, el evento ofrecerá un programa de actividades académicas, comerciales y sociales, enfocado en los beneficios del mercado regulado y la responsabilidad social.

El Congreso contará con la participación de exponentes del sector. Al momento, la nómina incluye a: Rebecca Paul, presidente de la World Lottery Association (WLA) y presidente y CEO de Tennessee Education Lottery Corporation; Andreas Kötter, vicepresidente senior y responsable del Comité de Loterías y Apuestas Ilegales de la WLA y director general de Westdeutsche Lotterie (Weslotto); Younes El Mechrafi, vicepresidente de la WLA, secretario general de la Association des Lotteries d’Afrique (ALA) y director general de La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS).

También se prevé la asistencia de Lynne Roiter, secretaria general de la WLA; Luca Esposito, director ejecutivo de la WLA y secretario general de United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS); Javier Milian, presidente de Cibelae y presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador (LNB); John Teo, director ejecutivo de la Asia Pacific Lottery Association (APLA); Arjan van ‘t Veer, secretario general de European Lotteries (EL); Ángel Ricardo Sánchez Cánovas, director general de la ONCE; Nuno Miguel Alves, CEO de Jogos Santa Casa y administrador ejecutivo de Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

El Congreso tendrá además como keynote speaker a la atleta portuguesa Patrícia Mamona, medallista de plata en el triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que compartirá su experiencia y visión sobre los valores del deporte y la responsabilidad social.

El programa académico del Congreso está organizado en los siguientes ejes temáticos: