18° Congreso de Cibelae en Lisboa: el anticipo

El evento se desarrollará bajo el lema “Jugadores responsables hacen buenas apuestas” en noviembre.

Portugal.- Del 19 al 22 de noviembre, Portugal será la sede del 18° Congreso Anual de Cibelae. A un mes de su puesta en marcha, la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) desglosa los principales puntos del programa.

El evento reunirá a las principales autoridades y referentes del juego oficial de Iberoamérica y otras regiones del mundo. Bajo el lema “Jugadores responsables hacen buenas apuestas“, el evento ofrecerá un programa de actividades académicas, comerciales y sociales, enfocado en los beneficios del mercado regulado y la responsabilidad social.

El Congreso contará con la participación de exponentes del sector. Al momento, la nómina incluye a: Rebecca Paul, presidente de la World Lottery Association (WLA) y presidente y CEO de Tennessee Education Lottery Corporation; Andreas Kötter, vicepresidente senior y responsable del Comité de Loterías y Apuestas Ilegales de la WLA y director general de Westdeutsche Lotterie (Weslotto); Younes El Mechrafi, vicepresidente de la WLA, secretario general de la Association des Lotteries d’Afrique (ALA) y director general de La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS).

También se prevé la asistencia de Lynne Roiter, secretaria general de la WLA; Luca Esposito, director ejecutivo de la WLA y secretario general de United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS); Javier Milian, presidente de Cibelae y presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador (LNB); John Teo, director ejecutivo de la Asia Pacific Lottery Association (APLA); Arjan van ‘t Veer, secretario general de European Lotteries (EL); Ángel Ricardo Sánchez Cánovas, director general de la ONCE; Nuno Miguel Alves, CEO de Jogos Santa Casa y administrador ejecutivo de Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

El Congreso tendrá además como keynote speaker a la atleta portuguesa Patrícia Mamona, medallista de plata en el triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que compartirá su experiencia y visión sobre los valores del deporte y la responsabilidad social.

Una mirada transversal

El programa académico del Congreso está organizado en los siguientes ejes temáticos:

Beneficios del mercado regulado;

Responsabilidad social y juego responsable;

Seguridad de la información;

Prevención de lavado de activos;

Encuentro Women in Lottery Leadership (WILL).

Los representantes de las comisiones técnicas de Cibelae tendrán un rol protagónico en las exposiciones y debates, aportando la perspectiva técnica de cada área -Juego Responsable y Responsabilidad Social, Prevención de lavado de Activos, Asuntos Jurídicos, Comercialización de Productos y Seguridad- para constituir una mirada transversal sobre los temas abordados.

El evento también ofrecerá un espacio de networking y una expo comercial. Allí, de acuerdo con la organización, los asistentes podrán ver y tomar contacto con las últimas novedades y soluciones de 12 empresas del sector que ya han confirmado su presencia en la feria.